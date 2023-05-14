山西男先情殺女友家人 逃跑時撞無辜民眾釀7死11傷

警方逮捕27歲男子郭某亮。（視頻截圖）

山西呂梁興縣13日發生一宗重大刑案，目前已知造成7死11傷，起因竟是感情糾紛。據悉，兇嫌先是殺死女友家人，逃跑後又開車衝撞多名無辜民眾，由於事發在興縣街頭，人流量大，多人被撞倒地，場面怵目驚心。目前警方已逮捕郭男。

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據興縣人民政府新聞辦公室表示，13日下午大約14時接獲通報，興縣奧家灣鄉發生一起重大刑事案件，當地警方立刻開展案件偵查工作。

經調查，罪嫌27歲郭姓男子因感情糾紛在奧家灣鄉溝門前村將21歲郭姓女子殺傷，其後將郭姓女子的先生、婆婆、兒子殺害。隨後，兇嫌駕駛一輛白色小轎車逃跑，開車到30公里外的縣城，撞死、撞傷多名無辜路人。當地醫院透露，當場收治了10餘人，當中還有5、6個孩童，另有數名無辜民眾不幸罹難。

事發現場有行人被撞倒在地。（視頻截圖）

目擊者拍攝的現場視頻顯示，事發時間在當日下午兩、三點鐘，這輛失控汽車 撞向多名行人後繼續行駛，接著撞上多輛電動車及汽車、機車騎士，「當時撞擊聲音特別大」，最後在撞上一輛出租車 後停止。有傷者躺在路面上，還有幾輛摩托車也被撞倒。另一段視頻顯示，疑似肇事司機被多名身穿制服人員扭送離開。現場醫護人員正在進行救治，警方也到達現場進行處置。

在晉綏東路上開超市的老闆楊先生回憶，下午兩三點聽到了」嘭」的一聲巨響，」聲音特別大，但我也沒敢出去看。」 距離事故地點幾十米的另一商戶老闆娘王女士也聽到了車輛碰撞的巨響，王女士走出沿街舖面時，事故現場已經圍滿了人，」沒多久交警、公安 和救護車來了，路口也封上了。」王女士稱，現場看到車撞得很厲害，有一位傷者在路中央躺著，她不敢仔細看，但能聽到周圍的哭聲。

興縣人民醫院工作人員表示，經初步統計，醫院在此次事故中共收治15位傷者，」其中確實包含多名孩童，醫護人員正在全力開展救治工作。」

事發過後，兇嫌已被警方逮捕，案件正進一步偵查。截至目前為止，至少造成7人死亡、11人受傷。由於事發過於突然，「＃官方通報山西種大刑案」已衝上微博熱搜榜前十，引起網友廣泛討論。