焊接不牢？防護窗脫落 湖南2幼童自5樓墜亡

湖南2名兒童連同防護窗從5樓墜亡現場。（取材自魯中晨報）

湖南益陽一小區12日發生一起兒童墜樓事件，兩個孩子連同防護窗一起從5樓墜落，畫面揪心，引發網友關注。據知情者稱，事發時大人正在家裡做飯，四個孩子在防護窗上玩，兩個大一點的孩子覺得不對勁及時跳下防護窗，兩個小孩子沒反應過來就掉下去了，女童當場死亡，男童送醫後經搶救無效死亡。

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不少網友看了視頻感到痛心，還有網友表示，防護網看似堅固安全，但實際上有很大的隱患，不能讓小孩兒靠近玩耍。

紅星新聞報導，這兩名兒童，一名不到6歲，另一名不到4歲，隨防護窗墜落後頭部鮮血直流，女童不幸當場身亡，男童被送往醫院搶救。

家屬表示，事發時，4個孩子在一起玩，2個孩子站在防護窗的窗桿上，另有2個孩子在客廳的地板上。站在防護窗上的2個孩子年齡偏小，體重加起來大約不超過50斤。屋內一個孩子去上廁所時，防護窗突然掉了下去。

家屬表示，防護窗只安裝了七八年。家人花費12000多元，特意挑選了品質好的，商家說可以保證20年的質量，沒想到用了不到10年就出事了。事發後，部分固定防護窗的釘子還留在牆上。家人懷疑是防護窗沒有焊接好，發生了鬆脫。

目擊者蔣先生表示，事發時，他正好看到防護窗脫落，2名兒童隨著防護窗一起跌落在地上。墜落處是一個車位，通常有車輛停放。事發時正好沒車，2個孩子就掉在了水泥地上。