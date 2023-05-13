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山西嚴重車禍 官方通報是「情殺」案外案 2案釀7死11傷

中國新聞組／北京14日電
山西呂梁興縣13日發生重大車禍，竟是情殺案外案。（影片截圖）
山西呂梁興縣13日發生重大車禍，竟是情殺案外案。（影片截圖）

中國山西呂梁興縣13日下午發生一起車禍，造成多名行人受傷。原本以為是失控意外，官方隔天通報竟是「感情糾紛」的案外案，男駕駛殺害3人後，逃亡期間將1名出警人員和13名行人撞倒。兩起社會案件共造成7人死亡，11人受傷。

呂梁興縣13日的車禍網傳視頻顯示，一輛汽車疑似失控撞上多名行人及多部車輛。新京報報導，目擊者拍攝的現場視頻顯示，一輛汽車撞向多名行人後繼續行駛，接著撞上多輛電動車及汽車，最後在撞上一輛出租車後停止。被撞行人倒在路邊，其中包含孩童。

目擊者楊先生回憶，下午兩三點聽到了「彭」的一聲巨響，「聲音特別大，但我也沒敢出去看。」 楊先生告訴記者，他聽說傷者已被送至縣人民醫院。

距離事故地點幾十米的另一商戶老闆娘王女士也聽到了車輛碰撞的巨響。「發生得特別快，一下子就撞過來的那種，我老公當時先聽到的。我著急忙慌地出去也沒看清是什麼車，只能確定有一輛是本地的出租車。」王女士走出沿街鋪面時，事故現場已經圍滿了人，「沒多久交警、公安和救護車來了，路口也封上了。」王女士稱，現場看到車撞得很厲害，有一位傷者在路中央躺著，她不敢仔細看，但能聽到周圍的哭聲。

興縣人民政府新聞辦公室14日通報，27歲的郭姓男駕駛，因感情糾紛在奧家灣鄉溝門前村將21歲郭姓女子致傷，並將郭女的婆婆、丈夫、兒子殺害。隨後，郭男駕駛一輛白色小轎車逃竄，將1名出警人員和13名行人撞倒。截止目前，該案件共致7人死亡，11人受傷。

目前，郭男已被警方抓獲，案件正在進一步偵查中。

來源：中国故事会

汽車 車禍 租車

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