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吃自助餐偷打包被告 貴陽女補交4.5萬餐費

中國新聞組／北京13日電
女顧客將餐食悄悄打包。（視頻截圖）
女顧客將餐食悄悄打包。（視頻截圖）

貴州省貴陽市女子在一個月內連吃五頓自助餐，五頓共點餐4萬5653元（人民幣，下同），吃不完的偷偷打包帶走，店方發現後將她起訴。據了解，雙方已達成庭前和解，顧客向店方補交了4萬4543元餐費。

來源：YouTube

北京晚報報導，貴陽一家和牛日料店主打自助餐。顧客吃自助餐時，並非拿著盤子自選，而是對著菜單點餐。從2022年1月開始，一名顧客葉女士（化姓）經常前來消費，而且點餐量巨大。2022年9月1日，店員通過監控發現，葉女士用小塑料袋將所點的食物偷偷打包帶走，而且偏愛那些比較貴的食物，像三文魚北極貝、法式鵝肝等，她會一點好幾份打包帶走。

店家統計，葉女士四次來店裡，點單金額分別為9135元、9106元、1萬0328元、1萬1130元。算上9月1日那一次，她五次共計點餐4萬5653元。但由於是固定費用的自助餐，她每次只需按218元買單，加上優惠，五次實際支付僅1010元。

事後，店方要求葉女士按菜單價格補齊餐費，但葉女士不同意。於是，今年3月，店方向法院起訴，要求葉女士補足餐費。

店家指出，近日已和顧客達成庭前和解。經核算，顧客向店方補交了4萬4543元餐費，同時承擔8000元訴訟費用，這筆共計5萬2543元的款項已打到他們的帳戶中。

店家對結果表示滿意，「這4萬多元我們事實上也沒要，而是回饋給了其他顧客。我們在直播間抽福袋，給顧客送出了一百多份不要錢的『霸王餐』，每份價值258元」。

北京

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