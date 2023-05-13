矯枉過正？違規帶手機進校 貴陽20學生手機被泡水

老師讓學生上交手機泡水裡，稱學校管理較嚴，且徵得家長同意。（視頻截圖）

貴州省貴陽市修文縣明雅學校日前上傳一段「手機 泡水」視頻，只見學生依次上講台將手機浸入水中，引起網友關注。學校稱，徵得家長的同意，家長挺支持的。但有網友評論，「其實收了就好，沒必要損壞」、「買手機的錢也不是大風刮來的」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，網傳視頻顯示，講台上放著一盆水和多部手機，學生依次上台將手機浸入水中，前幾排學生的面色凝重有些不悅。

學校工作人員表示，學校對手機管理比較嚴，徵得家長的同意，家長挺支持的，表示當面摔手機都可以。因考慮摔手機影響不好，就採用了水泡的方式。學校已經對涉事老師批評教育 ，如果學生的手機被泡壞了，要求其賠償，「他們事先沒有獲得家長的允許，即使獲得了允許也不能這樣做」。

明雅學校發布的「情況通報」稱，經核查，因學校九年級某班20餘名學生違反學校規定私自攜帶手機進入宿舍並在深夜玩耍，影響正常作息。班主任發現後自行與家長協商，採取將手機泡水的方式進行處置，並將過程錄製視頻上傳至個人社交帳號。

校方了解到相關情況後，認為該方式欠妥，有「矯枉過正」之嫌，立即對涉事班主任進行嚴肅批評，並對泡水手機逐一登記，積極與家長協商賠償事宜。今後將切實提升學 校管理水平，杜絕類似事件再次發生。

據了解，明雅學校是由貴陽市修文縣政府與貴陽明雅教育管理公司合作打造的貴陽市「百校攻堅」重點項目，於2018年8月創建開學，是一所高品質、全寄宿、小班化的新型學校，含公辦民營幼兒園2所，公辦民營小學部、民辦初中部、民辦高中部各一所，現有師生共計4000餘人。