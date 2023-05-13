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女控16歲時遭性侵墮胎 鄭州大學教授認「有不正當關係」

中國新聞組／北京13日電
一名女子發長文控訴，11年前遭鄭州大學一名教授性侵。(取材自微博)
一名女子發長文控訴，11年前遭鄭州大學一名教授性侵。(取材自微博)

中國一名女子日前在網路上發文，稱自己11年前、16歲時遭河南鄭州大學一名王姓教授性侵、PUA（精神控制）長達兩年半，懷孕還被迫墮胎，事件引發輿論關注。校方隨即展開調查，據悉該王姓教授承認兩人有多年不正當關係，但否認性侵、精神控制，雙方均已報警處理。

上游新聞報導，當事女子並不是鄭州大學學生，而是就讀於鄭州某高校，是自考本科。女子指出，2009年時她16歲，王姓教授到該高校講課，兩人因此認識。

女子控訴，王教授在了解她家庭情況後，打著「半個父親」的幌子接近她。2009年，在她反抗的情況下，兩人發生性關係。女子指出，此後王姓教授「一直PUA她，侵犯她」，兩人直到2012年1月才斷掉不正當關係，主因是她因為流產導致不孕不育。

女子表示，她至今未婚、終身不孕，11年來她自殺兩次，也曾嘗試努力生活並上門向對方討要說法，但均未有結果。11年後曝出被侵犯的事情並不是為了拿到賠償，而是因為心裡過不去坎。

女子並在文中痛訴「如果他退休的話，我是真的沒有任何機會了。我不是要他道歉，或者想要他拿多少錢，我什麽都不要，只想寫封信給他，讓他知道他毀了我的生活。」

對於記者詢問是否有證據？女子稱沒有證據，只有幾段2012年的電話錄音，能說明兩人有不正當關係，但暫不提供。

綜合媒體報導，王姓教授出生於1962年，是河南漯河人，任職於鄭州大學馬克思主義學院，碩士生導師。

事件曝光後，鄭州大學發布公告稱，已會同多部門展開調查，並暫停其職務。

據悉，剛開始接受校方調查時，臨近退休年齡的王姓教授否認兩人有不正當關係，最終承認兩人有不正當關係多年，但否認性侵和精神控制。由於涉事雙方說法截然不同，現均已報警處理。

一名女子發長文控訴，11年前遭鄭州大學一名教授性侵。(取材自微博)
一名女子發長文控訴，11年前遭鄭州大學一名教授性侵。(取材自微博)
河南鄭州大學。（取材自微博）
河南鄭州大學。（取材自微博）

鄭州 性侵 河南

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