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大學生「掏鳥」坐牢10年半將出獄 老父刷屋迎兒：可能繼續申訴

中國新聞組／北京13日電
閆某讀書期間照片。（取材自封面新聞）
閆某讀書期間照片。（取材自封面新聞）

河南鄭州職業技術學院大一學生閆嘯天在2014年和同鄉王亞軍，因掏了兩窩國家二級保護動物燕隼小鳥共16隻販售，閆嘯天因此被法院重判十年半，引發量刑過重的爭議。其父閆愛民一直不服判決，多次向有關部門申訴被駁回。如今，閆嘯天即將出獄，其父粉刷新屋，靜待兒子歸來，他表示，可能會繼續申訴。

來源：YouTube

極目新聞報導，閆嘯天和王亞軍是2014年7月在河南新鄉輝縣市高莊鄉土樓村，先後掏了16隻國家二級保護動物燕隼小鳥，分別賣給鄭州、洛陽、輝縣市的買鳥人。

閆嘯天父親閆愛民粉刷牆壁等待兒子歸來。（取材自紅星新聞）
閆嘯天父親閆愛民粉刷牆壁等待兒子歸來。（取材自紅星新聞）

2015年5月29日，河南新鄉輝縣市人民法院作出一審判決：閆嘯天犯非法獵捕珍貴、瀕危野生動物罪，判處有期徒刑十年，犯非法收購珍貴、瀕危野生動物罪，判處有期徒刑一年，兩罪併罰，決定執行有期徒刑十年零六個月，罰金一萬元；當事人不服上訴，2015年8月21日，新鄉市中級人民法院作出終審：維持原判。其父閆愛民不服判決，多次向有關部門申訴，但均遭駁回。

報導說，「大學生掏鳥案」被判十年半，一直是互聯網上的一個哏，經常用來與其他違法犯罪行為進行類比。

當年此案判決後，不少人認為量刑過重。西北政法大學動物保護法研究中心主任孫江認為，「對於此類犯罪，不能一味注重嚴厲的人身罰，而要注重添加判處罰金、沒收財產等財產罰，並把這些財產用於動物法益的修復。」

但河南省高級人民法院院長張立勇則認為，「大學生掏鳥案」其實是一堂生動的「普法教育課」，反映出很多人野生動物保護意識的缺位和法律意識的淡薄。這次判決，也警示了潛在的盜獵者，增強了公眾對野生動物保護意識。

河南 鄭州 教育

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