我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

糾正男子不文明遛狗 滬童被打到腦震盪 奶奶也心臟病發作

中國新聞組／北京13日電
事發現場的提示牌。（取材自澎湃新聞）
事發現場的提示牌。（取材自澎湃新聞）

上海一名6歲男童日前因指出一名成年男子在小區遛狗沒有牽繩，竟被狗主人打到腦震盪，涉事狗主人孫某12日因涉嫌尋釁滋事罪被依法採取刑事強制措施，上海市虹口區人民檢察院已提前介入案件。

來源：YouTube

綜合媒體報導，事發於今年5月2日上午，在虹口區墨翠里小區。男童父親周先生指稱，當日其母帶兩個孫子在小區的兒童樂園玩耍，突然有一隻狗衝上來追逐較大的孩子，並撲向周先生的母親。狗主人就在一旁，全程冷眼旁觀。

此時，周先生6歲的大兒子說了一句「叔叔（狗主）你看這上面寫的，寵物不許入內」，結果對方馬上衝過來，指著孩子說「你有本事再說一遍」，就一巴掌重重地打在孩子的頭上，然後若無其事地回到座椅，似乎毫無愧疚之意，

報導說，周先生的兒子當晚出現嘔吐、流鼻血、意識喪失等多種症狀，被醫生診斷為腦震盪，心理上也出現應激反應。周先生的母親則因為這件事而心臟病發作。

報警後，警方迅速找到了打人者。目前，打人者因涉嫌尋釁滋事罪，已被上海虹口警方依法採取刑事強制措施，上海市虹口區人民檢察院也依法提前介入。

對方當時也帶著孩子出來玩，打完後回到座椅上，似乎毫無愧疚之意。（視頻截圖）
對方當時也帶著孩子出來玩，打完後回到座椅上，似乎毫無愧疚之意。（視頻截圖）

周先生透露，小區平時有很多人遛狗，經常有不牽繩的情況，也是導致這次矛盾衝突的原因之一。另有居民表示，這不是第一次發生狗追人的事件，小區的孩子很多，隱患一直存在，故希望在兒童樂園等地加裝監控。

物業經理對此表示，會與居民多加探討，徵詢相關意見；虹彩居民區黨總支第一書記于斯驕則表示，冀透過座談、黨員活動、每周四的公益勞動日等方式加強文明養犬宣傳。

樂園 心臟病

上一則

女控16歲時遭性侵墮胎 鄭州大學教授認「有不正當關係」

下一則

高鐵掌摑事件 「東北大哥」被疑拉偏架：遇類似事情不再管了

延伸閱讀

NBA／戴維斯坐輪椅離場 明顯腦震盪 G6出賽成疑

NBA／戴維斯坐輪椅離場 明顯腦震盪 G6出賽成疑
上海小區「藏仙」焚燒祭祀？鄰居2年投訴上百次

上海小區「藏仙」焚燒祭祀？鄰居2年投訴上百次
夫婦遛狗 行李箱中發現腐屍

夫婦遛狗 行李箱中發現腐屍
馬伊琍被曝新戀情 高壯白髮男遛狗送花疑同居

馬伊琍被曝新戀情 高壯白髮男遛狗送花疑同居

熱門新聞

孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了