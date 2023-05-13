糾正男子不文明遛狗 滬童被打到腦震盪 奶奶也心臟病發作

事發現場的提示牌。（取材自澎湃新聞）

上海一名6歲男童日前因指出一名成年男子在小區遛狗沒有牽繩，竟被狗主人打到腦震盪，涉事狗主人孫某12日因涉嫌尋釁滋事罪被依法採取刑事強制措施，上海市虹口區人民檢察院已提前介入案件。

來源：YouTube

綜合媒體報導，事發於今年5月2日上午，在虹口區墨翠里小區。男童父親周先生指稱，當日其母帶兩個孫子在小區的兒童樂園 玩耍，突然有一隻狗衝上來追逐較大的孩子，並撲向周先生的母親。狗主人就在一旁，全程冷眼旁觀。

此時，周先生6歲的大兒子說了一句「叔叔（狗主）你看這上面寫的，寵物不許入內」，結果對方馬上衝過來，指著孩子說「你有本事再說一遍」，就一巴掌重重地打在孩子的頭上，然後若無其事地回到座椅，似乎毫無愧疚之意，

報導說，周先生的兒子當晚出現嘔吐、流鼻血、意識喪失等多種症狀，被醫生診斷為腦震盪，心理上也出現應激反應。周先生的母親則因為這件事而心臟病 發作。

報警後，警方迅速找到了打人者。目前，打人者因涉嫌尋釁滋事罪，已被上海虹口警方依法採取刑事強制措施，上海市虹口區人民檢察院也依法提前介入。

對方當時也帶著孩子出來玩，打完後回到座椅上，似乎毫無愧疚之意。（視頻截圖）

周先生透露，小區平時有很多人遛狗，經常有不牽繩的情況，也是導致這次矛盾衝突的原因之一。另有居民表示，這不是第一次發生狗追人的事件，小區的孩子很多，隱患一直存在，故希望在兒童樂園等地加裝監控。

物業經理對此表示，會與居民多加探討，徵詢相關意見；虹彩居民區黨總支第一書記于斯驕則表示，冀透過座談、黨員活動、每周四的公益勞動日等方式加強文明養犬宣傳。