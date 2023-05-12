我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

宋浩在B站教高數播放量1億 網譏「側面反映學校效率」

中國新聞組／北京12日電
宋浩老師發布的「高等數學」教學視頻，在b站累積觀看時長破億。(視頻截圖)
宋浩老師發布的「高等數學」教學視頻，在b站累積觀看時長破億。(視頻截圖)

近日在上海網路視聽內容創作者大會上，嗶哩嗶哩董事長兼CEO陳睿表示：在B站上播放時數最長的內容是高等數學。今年B站上發布視頻增長數量最高的是人工智能相關的內容。這都代表著高質量的有深度的內容在B站是主流。

來源：YouTube

第一財經報導，bilibili搜索數據顯示，截至5月11日，「宋浩老師官方」發布的視頻「<高等數學>同濟版 全程教學視頻（宋浩老師）」播放數量為1.0億，彈幕數量為218.0萬條。

在此次大會上，陳睿還表示，現在能獲得更高流量的未必是優質內容，甚至短期來說，反而是一些不優質的內容能獲得更多流量，但是從長期來看，用戶最終會選擇優質內容。

日昨，一則「為什麽年輕人愛上了用B站學習」的話題登上微博熱搜，引起熱議，有網友表示，「小破站的學習類、紀錄片、書法類、動漫類、減肥類、四大名著都非常nice」「因為免費，無廣告，資源應有盡有」等等。

B站公開累積播放時長最長的內容排行榜前10名。(取材自微博)
B站公開累積播放時長最長的內容排行榜前10名。(取材自微博)

對此消息，宋浩也發微博回應，「高數果然還是你啊！不過，播放時長前10，宋老師竟然占了3個？ 」

10則上榜的視頻裡，宋浩的數學教學有3則，其他內容為會計、資料分析等課程教學，而電競、遊戲類的分享有3則。

對此，網民回應「B站是我的大學」、「地球人不都知道我在B站跟著宋浩上大學、學數學嘛」、「有點悲哀，側面反映學校高數課的效率……」，也有人酸「可能是看睡著了，沒人關視頻」。

微博 人工智能 動漫

上一則

2萬薪變6千 上海浦發銀行員工貼「罷工」抗議

下一則

京東集團再度換帥 許冉任CEO 劉強東料再掌舵

延伸閱讀

回憶錄獲普立茲獎 徐華曝與父親曾靠傳真機維繫親情

回憶錄獲普立茲獎 徐華曝與父親曾靠傳真機維繫親情
英國調查：2/3年輕女性 面對職場性騷擾

英國調查：2/3年輕女性 面對職場性騷擾
伊州高影響力課後輔導 協助提高學生成績

伊州高影響力課後輔導 協助提高學生成績
ChatGPT來襲 奧數教練：情商、邏輯創造力更重要

ChatGPT來襲 奧數教練：情商、邏輯創造力更重要

熱門新聞

孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效