宋浩在B站教高數播放量1億 網譏「側面反映學校效率」

宋浩老師發布的「高等數學」教學視頻，在b站累積觀看時長破億。(視頻截圖)

近日在上海網路視聽內容創作者大會上，嗶哩嗶哩董事長兼CEO陳睿表示：在B站上播放時數最長的內容是高等數學。今年B站上發布視頻增長數量最高的是人工智能 相關的內容。這都代表著高質量的有深度的內容在B站是主流。

來源：YouTube

第一財經報導，bilibili搜索數據顯示，截至5月11日，「宋浩老師官方」發布的視頻「<高等數學>同濟版 全程教學視頻（宋浩老師）」播放數量為1.0億，彈幕數量為218.0萬條。

在此次大會上，陳睿還表示，現在能獲得更高流量的未必是優質內容，甚至短期來說，反而是一些不優質的內容能獲得更多流量，但是從長期來看，用戶最終會選擇優質內容。

日昨，一則「為什麽年輕人愛上了用B站學習」的話題登上微博 熱搜，引起熱議，有網友表示，「小破站的學習類、紀錄片、書法類、動漫 類、減肥類、四大名著都非常nice」「因為免費，無廣告，資源應有盡有」等等。

B站公開累積播放時長最長的內容排行榜前10名。(取材自微博)

對此消息，宋浩也發微博回應，「高數果然還是你啊！不過，播放時長前10，宋老師竟然占了3個？ 」

10則上榜的視頻裡，宋浩的數學教學有3則，其他內容為會計、資料分析等課程教學，而電競、遊戲類的分享有3則。

對此，網民回應「B站是我的大學」、「地球人不都知道我在B站跟著宋浩上大學、學數學嘛」、「有點悲哀，側面反映學校高數課的效率……」，也有人酸「可能是看睡著了，沒人關視頻」。