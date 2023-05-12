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大英博物館收藏中數萬國寶文物 網紅看哭心痛又憤怒

中國新聞組／北京12日電
中國網紅分享遊覽大英博物館的心情。(取材自抖音)
中國網紅分享遊覽大英博物館的心情。(取材自抖音)

英國的「大英博物館」是世界上最具規模的博物館，收藏品超過800萬件多國的歷史文物，單單中國的展品便有約2萬3000件。近日，有多個中國網紅在遊歷大英博物館後，都於社交平台表示憤怒且心痛，有人表示「只看一眼我的眼淚就止不住了」、「中國最好的文物」竟然並不是在中國，而是被收藏於大英博物館中。

來源：YouTube

香港01報導，近日，不少中國網紅於抖音上分享遊覽大英博物館的心情，他們對於於大英博物館中竟然藏有多件中國國寶文物感到超級憤怒，心痛表示「沒有任何一個中國人能笑著從我身後的這座(大英博物館)博物館離開。

當中一名於英國留學的中國女生於影片中表示，她常聽別人說最好的中國文物並不是在中國，而是收藏於大英博物館內，而當她真正前往博物館後，便表示「只看一眼我的眼淚就止不住了」。她在館內看見那些中國人信仰的佛像、受人跪拜的佛祖竟「只留著一顆佛頭」和成為「樓梯間的石柱」。而最讓她痛心的是，館中那個「沒有絲毫保護的羅漢像」，全世界共有16尊，但卻「沒有一尊在中國」，連那幅雕刻著「龍」，「中華兒女心中神聖的圖騰」為了搬運，竟然「被硬生生的切割開」，而「一道道的裂痕」就像道道的傷疤刻畫在人心。

她看著館內上萬件的中國國寶，在英國的博物館內卻只被「密密麻麻的堆進了冰冷的展示櫃」，「沒有名字沒有出生含義也沒有故事」，有的都只是一個個「冰冷的編號」，令她尤其痛心。她怒斥到，「他們把物件帶走了，可是文明帶不走」，更承諾到「終有一日我們會帶你回家」，將文物一件件帶回中國。

中國遊客遊覽大英博物館時，看見故鄉文物落淚。(視頻截圖)
中國遊客遊覽大英博物館時，看見故鄉文物落淚。(視頻截圖)

網上亦瘋傳另一段中國女生與父母一同遊覽博物館的影片，影片中她表示「大英博物館又把媽媽看哭了，剛進中國館就掉眼淚」，從影片中可見，她的媽媽於館內看到中國的文物後，便不禁心痛得落淚，讓網友對此都表示「這種感受只有中國人才懂」。

網友對此都表示「真的想把他們全部安全帶回家」，「明明是中國的東西」，「總有一天，要把它們都帶回家」，網友更表示「這辈子都不想去英國看」，因為希望「在中國博物館看到」。

博物館 英國 香港

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