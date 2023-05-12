我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無力應對庇護客…亞當斯簽行政令 庇護權法部分暫停

新冠緊急狀態結束 免費檢測、疫苗 紐約市公立醫院續供

為檳榔打廣告？歌手唱「橫掃睏意、狀態拉滿」後火速刪文

中國新聞組／北京12日電
說唱歌手黃旭新歌疑似幫檳榔打廣告。(取材自微博)
說唱歌手黃旭新歌疑似幫檳榔打廣告。(取材自微博)

「來顆檳榔，狀態拉滿，逆風飛翔，老子勢不可擋…」知名說唱歌手黃旭近日發布新歌「上勁兒」，其中歌詞被解讀為「口味王」檳榔公司打廣告。在接獲民眾投訴後，黃旭刪掉了微博上的相關內容，「口味王」亦稱該歌手藝術創作行為，與公司沒有關係。

紅星新聞、每日經濟新聞報導，平常喜歡聽說唱音樂的王先生稱，自己前段時間在音樂APP上偶然聽到「上勁兒」這首歌，歌詞內容不但描述吃檳榔之後身體橫掃睏意、狀態拉滿，還把「口味王」品牌名稱給唱進去了。

而在5月2日，歌手黃旭也在微博發布了提到檳榔提神的內容，「有口味王檳榔經典咖啡味加持，提神快放肆嗨」，黃旭並也文中感謝「口味王」。但到了5月11日，這條微博已經被刪除。

因為知道國家相關部門出台過禁止宣傳推銷檳榔的規定，王先生認為「口味王」公司是屬於通過這種方式變相打廣告，感到非常震驚。於是，他向「口味王」公司所在地的市場監管部門進行了投訴。

王先生在9日接到「口味王」公司的電話。該公司稱黃旭等人所演唱歌曲及涉及宣傳「口味王」的內容屬於說唱歌手本人的藝術創作行為，與公司沒有關系。同時，公司跟相關藝人並沒有開展相關的商業合作，也沒有給廣告費。

據湖南省市場監督管理局廣告處工作人員的說明，目前中國從法律層面暫未明確限制檳榔廣告，只能在其廣告內容中進行審核，看宣傳內容是否有違規。

報導指出，檳榔的爭議由來已久，四川南充、成都、浙江義烏、貴州遵義等多地相繼出台規定，明確要求下架並禁止銷售檳榔食品。湖南檳榔食品行業協會2019年要求所有企業停止國內廣告宣傳。廣電總局2021年更下發通知，停止利用廣播電視和網絡節目宣傳推銷檳榔及其製品。

武漢大學法學院副教授周圍表示，如果檳榔企業委託歌手演唱包含「嚼口味王，橫掃睏意…口味王檳榔，配大好河山…」等歌詞的歌曲，並進行公開傳播，應歸屬於間接介紹自己所推銷的商品的廣告活動，應當符合廣告法中廣告不得有「妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」情形之規定。

說唱歌手黃旭新歌疑似幫檳榔打廣告。(取材自微博)
說唱歌手黃旭新歌疑似幫檳榔打廣告。(取材自微博)

微博 咖啡 武漢

上一則

習澤通話後 中15日派特別代表李輝赴烏俄等5國訪問

下一則

妹妹被拐失蹤30年 雙胞胎姊姊發「自己的照片」尋人

延伸閱讀

魔獸稱台「國家」登熱搜 中網友怒嗆：霍華德台獨

魔獸稱台「國家」登熱搜 中網友怒嗆：霍華德台獨
楊冪出走爆新劇「咖位降級」淪二番 大氣回應獲讚

楊冪出走爆新劇「咖位降級」淪二番 大氣回應獲讚
楊冪官宣「分手」老東家 微博叫好：脫離苦海

楊冪官宣「分手」老東家 微博叫好：脫離苦海
拍戲沒自由…楊冪宣布離開10年經紀公司 微博一片叫好

拍戲沒自由…楊冪宣布離開10年經紀公司 微博一片叫好

熱門新聞

孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00
谷愛凌在巴黎領獎，與梅西合影。（取材自微博）

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

2023-05-09 11:55
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
孟晚舟（左圖）與現任老公的前妻（右圖)，長相極度酷似。(取材自微博)

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

2023-05-10 07:00

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效