為檳榔打廣告？歌手唱「橫掃睏意、狀態拉滿」後火速刪文

說唱歌手黃旭新歌疑似幫檳榔打廣告。(取材自微博)

「來顆檳榔，狀態拉滿，逆風飛翔，老子勢不可擋…」知名說唱歌手黃旭近日發布新歌「上勁兒」，其中歌詞被解讀為「口味王」檳榔公司打廣告。在接獲民眾投訴後，黃旭刪掉了微博 上的相關內容，「口味王」亦稱該歌手藝術創作行為，與公司沒有關係。

紅星新聞、每日經濟新聞報導，平常喜歡聽說唱音樂的王先生稱，自己前段時間在音樂APP上偶然聽到「上勁兒」這首歌，歌詞內容不但描述吃檳榔之後身體橫掃睏意、狀態拉滿，還把「口味王」品牌名稱給唱進去了。

而在5月2日，歌手黃旭也在微博發布了提到檳榔提神的內容，「有口味王檳榔經典咖啡 味加持，提神快放肆嗨」，黃旭並也文中感謝「口味王」。但到了5月11日，這條微博已經被刪除。

因為知道國家相關部門出台過禁止宣傳推銷檳榔的規定，王先生認為「口味王」公司是屬於通過這種方式變相打廣告，感到非常震驚。於是，他向「口味王」公司所在地的市場監管部門進行了投訴。

王先生在9日接到「口味王」公司的電話。該公司稱黃旭等人所演唱歌曲及涉及宣傳「口味王」的內容屬於說唱歌手本人的藝術創作行為，與公司沒有關系。同時，公司跟相關藝人並沒有開展相關的商業合作，也沒有給廣告費。

據湖南省市場監督管理局廣告處工作人員的說明，目前中國從法律層面暫未明確限制檳榔廣告，只能在其廣告內容中進行審核，看宣傳內容是否有違規。

報導指出，檳榔的爭議由來已久，四川南充、成都、浙江義烏、貴州遵義等多地相繼出台規定，明確要求下架並禁止銷售檳榔食品。湖南檳榔食品行業協會2019年要求所有企業停止國內廣告宣傳。廣電總局2021年更下發通知，停止利用廣播電視和網絡節目宣傳推銷檳榔及其製品。