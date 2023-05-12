青海拐賣兒童 罪犯竟是親媽 討價還價「送」人了

青海傳出有母親送養剛出生嬰孩的消息，圖為示意圖。（中新社）

「虎毒不食子」，但在青海有位婦人卻不是這麼想的。由於經常與丈夫經常發生矛盾，婦人在誕下男嬰後，以5.5萬元(約7900美元)的代價將孩子送養。海東市樂都區人民法院認為該行為已構成拐賣兒童罪，應予依法懲處。

青海高院微信 公號報導，2022年4月18日被告人徐女在海東市第二人民醫院分娩一名男嬰，因與丈夫經常發生矛盾，徐女便帶男嬰回娘家居住。

2022年6月13日，被告人徐女通過某APP發布送養孩子的消息，馬某某 與其取得聯繫，徐女向馬某某提出收養孩子需要支付10萬元「營養費」，二人在討價還價後最終商議收取5.5萬元「營養費」。

2022年6月14日，馬某某給付徐女5.5萬元「營養費」，並與徐女簽訂領養孩子協議書，之後被告人女未核實對方的撫養目的、撫養能力等詳細情況直接將孩子交由馬某某等人抱走。所得錢款大部分被徐女用於償還借款，少部分用於自己花銷。

法院審理後認為，被告人徐女發布送養子女的消息，並收取明顯不屬於「營養費」的巨額財產將親生男嬰出賣，是典型的借送養之名出賣親生子女的行為，其將違法所得用於償還借款及自己花銷，具有明顯非法獲利的目的，該行為已構成拐賣兒童罪，應予依法懲處。

遂以被告人徐女涉嫌拐賣兒童罪，於2023年3月15日判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣10000元，依法追繳55000元違法所得，上繳國庫。一審宣判後被告人未上訴，檢察院未抗訴，案件已生效執行。

此前，門源回族自治縣也審結了一起拐賣兒童案，主犯同樣是涉案兒童的親生父母。

被告人劉男與被告人高女於2019年2月舉辦結婚儀式，先後生育二女。2021年7月底，高女在社交平台看到他人發布的一條關於收養孩子的評論，於是聯繫到有收養孩子意願的河南 籍女子，簽訂了自己其中一個孩子的收養協議，兩被告人收受六萬餘元的「感謝費」，用於日常生活開銷。

法院審理後，判處被告人劉男有期徒刑5年，並處罰金5000元； 判處被告人高女有期徒刑5年8個月，並處罰金5000元；依法沒收違法所得款六萬餘元，上繳國庫。