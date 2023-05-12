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妹妹被拐失蹤30年 雙胞胎姊姊發「自己的照片」尋人

中國新聞組／北京12日電
陳雪華發布自己的照片尋找妹妹陳艷華。(取材自紅星新聞)
陳雪華發布自己的照片尋找妹妹陳艷華。(取材自紅星新聞)

「陳艷華，你在哪裡？」四川廣漢女子陳艷華失蹤30餘年，由於小時候家境不好，沒有留下陳艷華的照片，「她跟我長得一模一樣」，雙胞胎姊姊陳雪華便在網上發布自己的照片尋找妹妹，希望有人看到提供線索，幫助妹妹早日回家。

紅星新聞報導，1986年，陳雪華和雙胞胎妹妹陳艷華出生，因為陳雪華一直生病，父母就把她帶在身邊照顧，而妹妹陳艷華就交給住在廣漢市金輪鎮的外婆照料，兩地距離2公里左右。

陳雪華清楚地記得，1991年11月4日下午，幼兒園放學後，妹妹和她在回家路上邊玩邊走。

「當時有三個女的，兩個年輕些，一個是老太婆，一直跟在我們後面，兩個年輕的各騎一輛自行車。」三個女人從集市一直尾隨她們至快到家的拐彎拱橋時，其中一人拿出兩個餅問兩姊妹，「你們誰要去外婆家？」因為妹妹常年生活在外婆家，就立馬答應了。隨後，老太太給了她們一人一個餅，然後抱起妹妹坐上自行車，離開的時候還給陳雪華說：「回家給媽媽說，妹妹去外婆家了。」

接下來的周末，外婆認為兩個外孫女回了父母家，爸媽以為妹妹陳艷華留在外婆家。直到周末過後，妹妹沒來幼兒園，家人才發現妹妹失蹤了。而此後的30餘年裡，陳艷華始終杳無音訊。

陳雪華說，事發後，父親陳必財和母親肖謀桃四處尋找妹妹未果，也曾向警方報過案，還多次採集過血樣，「但一直沒等到我們最盼望的消息」。陳雪華大學畢業工作後，父母把尋找妹妹陳艷華的任務交給了她。

報導指出，外婆也對陳艷華的失蹤一直放不下，陳雪華說，每次見面，外婆都會問她「妹妹有沒有消息了」。陳雪華說，今年82歲的外婆身體現在大不如前，「我們一家人現在最大的願望，就是妹妹能早一天回來跟我們團聚，也盼著妹妹能像我們找她一樣，早一天找到我們。」陳雪華說完，眼裡泛起了淚花。

陳雪華小時候的照片。(取材自紅星新聞)
陳雪華小時候的照片。(取材自紅星新聞)

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