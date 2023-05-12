「藥茅」片仔癀副總劉叢盛涉違紀違法 被查

「藥茅」片仔癀副總劉叢盛被查。(取材自財新網)

「藥茅」片仔癀副總劉叢盛被查，片仔癀11日股價跌3.6%，報298.31元，總市值1800億元人民幣(約259億美元)。

「金融界」報導，據福建漳州市紀委監委消息，漳州片仔癀藥業股份有限公司黨委委員、副總經理劉叢盛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受漳州市紀委監委紀律審查和監察調查。

隨後，片仔癀11日午間公告，近日，漳州片仔癀藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）接到紀檢監察部門通知，公司董事、副總經理劉叢盛因涉嫌嚴重違法違紀，正接受漳州市紀委監委紀律審查和監察調查。公司其他董事、監事及高級管理人員均正常履職。公司將盡快對劉叢盛原負責的業務做好妥善安排，使公司的正常生產經營不受該事項影響。尚未知悉劉叢盛先生被調查的具體原因。

資料顯示，1999年12月，公司由成立於1956年的原漳州製藥廠改制創立。2003年6月，片仔癀在上交所掛牌上市交易。2006年，公司成為經國家商務部 認定的首批「中華老字號」企業之一。

公司其他消息面上，日前，片仔癀系列所有產品價格均向上調整，其中片仔癀膠囊價格從708元/盒漲至918元/盒。東吳證券研報指出，片仔癀本次調價幅度歷史最大，片仔癀錠劑國內市場零售價格提價幅度29%，提價主要來自於成本端天然麝香/天然牛黃等貴細藥材。片仔癀錠劑占收入的主導地位，其餘產品在其帶動下有望有所提價。

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另據北京 晚報報導，片仔癀20年漲價18次，漲幅561%，專家表示，不要跟風購買。

據報導，片仔癀又漲價了。自2003年6月11日片仔癀上市至今，20年間片仔癀官方發布漲價公告18次，從115元/粒一路漲至760元/粒，漲幅達561%。縱觀其歷年漲價數據，今年漲價最多，達170元，較2020年上漲28.8%。專家表示，對於沒有肝病的患者來說，不要跟風購買。

據報導，被炒作成「藥中茅台」的片仔癀，在坊間成為「奢侈品」，用其送禮之風甚囂塵上。「片仔癀之所以賣得好，很大原因是老百姓把它當禮品了，尤其在南方，老百姓對其認可度很高。」中國藥科大學國家執業藥師發展研究中心副主任康震介紹，多年來，片仔癀在東南亞 地區暢銷。