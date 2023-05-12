跳舞直播被整改 主播：不給「擦邊」誰來消費？

斗魚直播間裡的主播，穿著清涼熱舞。(取材自新黃河)

針對斗魚平台存在的色情、低俗等嚴重生態問題，國家互聯網信息辦公室指導湖北省互聯網信息辦公室派出工作組，8日進駐斗魚平台開展為期一個月的集中整改督導。據「網信中國」報導，斗魚官方回應稱，將積極配合湖北省互聯網信息辦公室工作組的檢查和指導，認真按照監管要求深入開展內容整改等工作。

金羊網報導，「斗魚官方推送軟色情表演」、「斗魚舞蹈區」等話題接連登上微博 熱搜榜。報導引述用戶投訴稱，斗魚舞蹈區的「舞蹈直播變成淫穢色情直播，噁心、低俗至極」，女主播們的舞蹈動作和穿著尺度堪稱露骨。

打開斗魚直播App ，首頁第一屏第一批推送的直播間不是熱門遊戲，而是舞蹈表演，房間描述寫著「宅男女神」、「長腿超模」、「性感舞后」等。舞蹈主播都是一個風格：穿著再短一點就直接走光的性感服裝，在夜場風音樂的伴奏之下做著簡單的扭腰、扭臀、抖臀等「舞蹈」動作，再嗲聲嗲氣地喊「哥哥們點個關注吧，有能力的話刷個禮物」。

不少網友對此感到不滿，認為好端端一個遊戲直播平台，變成了豔舞直播「紅燈區」。斗魚的用戶以喜歡玩遊戲的青少年群體居多，這樣的直播危害更烈。

據新黃河報導，網信辦整改消息發布後，斗魚平台立即出現「變化」，舞蹈區「消失了」。斗魚平台中已無舞蹈分區，以舞蹈為名的魚吧和話題也都不再更新，有些視頻和圖片也已無法顯示。原舞蹈區的主播們像是經歷了一場「逃難」，被迫在顏值、星秀等分區開啟直播。

「現在不是要嚴打一個月嗎，這個（星秀區）就很奇怪，我感覺只是換了個名字。」原舞蹈區主播小魚聊起了部門進駐平台消息發布後對直播的影響。

在小魚直播界面左側，醒目浮動著卡牌子點舞、鑽粉辦卡點舞等信息。很快，界面裡「跳」出了禮物，小魚的全身進入鏡頭：紅色緊身吊帶抹胸、黑色超短褲，纖細的腰伴隨著音樂扭動，婀娜、曖昧。聊天界面裡，一名似乎是「老粉」的網友打出一行字：不是熟人都找不到跳舞的了。「現在跳舞也不顯示在主頁了，所以也不進人，我在這跳了半天也沒有進幾個人。」跳完舞，小魚在與粉絲閒聊時抱怨了兩句。

然而，當晚部分舞蹈主播們依然活躍在「前線」，有主播通過「PK」等形式，繼續「擦邊」跳舞。還有帳號循環播放著錄製好的女主播熱舞視頻，吸引網友圍觀。「看看腿後面一點」，直播間內，類似的挑逗性評論也時而出現。

「一點不讓擦邊會影響收入的。」主播小美直播時表示。她認為只要不越界、不太過分，適當擦邊是可以的，「娛樂直播還要繼續，一點邊不擦大家還看什麽呢？如果看著都沒勁了，誰還消費呢？」。