重慶小姊弟墜樓二審出爐 生母攜判決書祭奠：執行死刑才是重中之重

張波及葉誠塵殺害不滿兩歲的兒童，二審維持死刑原判。（取材自微博）

重慶一對未滿3歲的姊弟，慘遭生父張波及其女友葉誠塵，共謀從15樓家中拋出墮地身亡。重慶市高級人民法院11日對兩嫌依故意殺害，二審維持死刑。小姊弟的生母攜二審判決書祭奠兒女。

綜合媒體報導，重慶市高級人民法院認為，張波、葉誠塵的行為均已構成故意殺人罪。張波直接實施殺人行為，葉誠塵在決定殺害兩名兒童、採用製造意外高墜方式作案、催促逼迫張波實施殺人、追求被害兒童死亡等方面更為積極主動，二人在共同犯罪中地位、作用相當，都是主犯。

重慶市高級人民法院認為，一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。裁定駁回上訴，維持死刑原判。

張波的前妻陳美霖11日攜二審判決書前往重慶北碚天台寺祭奠兒女。她稱，會將判決書念給兒女聽，可能這輩子都無法走出來，但會逼自己慢慢接受；二審宣判對她來說只是走了一大半路，並非是整個案件的終點，維持原判後還有死刑覆核，這才是重中之重。

陳美霖稱，會告訴孩子，再等等，媽媽一定會為他們討回公道。接下來她在好好工作的同時，密切關注死刑覆核過程。另外她稱案發至今她只要求張波、葉誠塵死刑，不後悔放棄民事賠償。

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