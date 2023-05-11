30歲男分飾「10名女大生」 山東男慘被騙460多萬

30多歲的男子在網上一人飾演多角，騙取金錢。（取材自青島公安）

網路交友陷阱多，山東青島一名男子在網路上偶然認識一名清純漂亮的舞蹈「網紅」，並透過微信 結識了她的九名「閨密」；然而十名女大生之後不斷利用各種理由借錢，男子遭騙人民幣460多萬元。更驚人的是，這十名女大生，竟然都是由同一名30多歲男子假扮，嫌犯近日終於落網。

法治日報報導，青島市民張先生平時喜歡刷直播，去年關注了一個百萬粉絲的「網紅」，並加入粉絲群。

張先生表示，李姓粉絲群群主經常在視頻帳號發布自己跳舞的視頻，李女自稱正在北京 讀大學，張先生見女孩長相清秀，漸生好感，有意和對方發展成男女朋友關係，在粉絲群頻繁互動，最終添加了微信好友。

由於張先生事業有成，經濟基礎較好，剛添加好友就向對方展示自己雄厚的財力，不久便討得李女芳心，之後更透過李女認識了她的九名「閨密」。

然而，李姓女大生與閨密們相繼以父母住院、自己生病、借「校園貸」還錢為由找張先生借錢。起初，張先生對她們的身分深信不疑，所以爽快借錢。但張先生漸漸發現對方毫無節制，找自己索要更多的錢，便懷疑自己遇到詐騙團伙，4月初到虎山路派出所報警。

據報導，青島市公安 局李滄分局刑警大隊七中隊，會同虎山路派出所成立專案小組調查，警方抽絲剝繭，鎖定一名張姓男子涉嫌重大。

警方到張姓嫌犯工作單位找到他，在追問下，終於吐露實情，承認與張先生聊天的十名「女大學生」均由他一人扮演。

報導指出，張姓嫌犯供稱，他在2018年開始透過發布女藝術生的日常、表演、藝考等信息，賺取大量瀏覽量，通過拍攝視頻結識了提供素材的女大學生李某。

為方便運營，張姓嫌犯與李某商量，通過李某的身份註冊帳號，並辦理一張銀行卡。受害人張先生2022年關注帳號，張某發現其字裡行間透露著愛慕之意，便添加微信好友，本想騙取幾百元紅包，卻沒想到張先生出手闊綽，當即給他轉了數萬元。

張姓嫌犯心生歹念，便開始佈局騙取更多錢財，答應做張先生的女朋友，並先後將自己的九名「閨密」介紹給他認識，假藉各種理由借錢，前後索要460多萬元。

警方提醒，網路上愛情陷阱多，不可輕信從未見過面的「網路戀人」，更勿輕易向陌生人透露自己的身分和家庭等敏感信息；此外，發現被騙或被敲詐後，應該第一時間報警。