被打還擊算「互毆」？ 宜賓父子遭拘留 不服興訟

四川宜賓父子倆遭毆打。（視頻截圖）

四川省宜賓市一對父子與人發生口角，演變成雙方打架，導致兩人受傷，派出所對父子倆作出行政拘留10日、罰款500元（人民幣，下同）的行政處罰。但父子倆不服，認為兩人「不得不進行防衛反擊，並無任何結夥毆打、傷害他人的故意」，向法院提起行政訴訟，四川省宜賓市翠屏區法院日前開庭審理。

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上游新聞報導，從事水果交易的周登建、周世淅父子稱，2022年11月，他們在水果批發市場門口同陳某、章某等三人因挪車發生口角，三人結夥對周氏父子倆進行毆打，導致兩人受傷。但事後翠屏警方卻對兩人作出行政拘留10日、罰款500元的行政處罰。

翠屏分局的書面答辯稱，是陳某三人先動手毆打，周氏父子則積極還擊，「並非為對方先動手的情況下努力避免衝突後，仍不能制止侵害而進行還擊的防衛行為」。

周氏父子對此並不認同，「我們也都受了傷害，還住院進行了多天治療」。周世淅說，自己的行為是對陳某等三人結夥毆打行為的防衛，並非故意毆打、傷害他人，「我們是被結夥毆打後才不得不進行的防衛反擊，並沒有想去打他們」。

警方提出，周世淅曾從自己車內取出一支木棒欲攻擊對方，被周登建攔下。翠屏分局答辯認為，周登建在互毆行為一度停止的情況下主動攻擊，周世淅加入，造成了衝突再度升級。

警方進一步表示，在案件量裁上考慮到陳某一方先打人，人數上三人多於周氏父子二人占據優勢，且造成周世淅輕微傷害，對陳某三人處以較之周登建父子更重的處罰，「處罰幅度並無不當」。庭審結束後，翠屏區法院並未當庭宣判此案。