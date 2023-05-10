唐山打人案翻版？江西公務員騷擾鄰桌女還打人

男子騷擾鄰桌女客。（取材自上游新聞）

江西省萍鄉市男子帶著女友和女友閨密吃宵夜，遇到鄰桌男子上前騷擾閨蜜，並讓其陪喝酒，遭拒後動手把他打成輕微傷。事後發現，打人男子系當地公職人員，網友對此評論，「這事類似唐山打人案，性質惡劣，警方應該嚴懲，作為公職人員，單位也應該依法依規好好處理他」。

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新黃河報導，今年2月，男子張敏與女友張某麟、高某在吃夜宵，張波因見高某長得漂亮就上前騷擾高某並要求其陪他喝酒，高某不滿張波的騷擾，罵了張波一句「傻X」，張敏上前勸說張波不要跟高某計較。隨後，張波夥同朋友楊某偉對張敏的頭部和臉部進行毆打造成輕傷。

事後，萍鄉市公安 局安源分局對張波、楊某偉予以行政拘留10日的處罰。其中，參與打人的楊某偉，曾在2010年1月因盜竊罪被上海市普陀區法院判處有期徒刑2年。

張敏表示，打人者張波是萍鄉市自然資源和規劃局湘東分局的公職人員。事發次日，警方曾組織雙方協調解決此事，但對方沒有出現。至今，他們沒有獲得任何賠償以及對方的賠禮道歉等。

萍鄉市自然資源和規劃局湘東分局工作人員表示，張波已經請假兩年了。對於後續處理情況，相關單位回應稱正在核查並將開會研究。

被問到「打人的張波是不是局裡的公職人員？」萍鄉市自然資源和規劃局湘東分局辦公室周主任表示，局裡將會針對這個問題開會，「結果今天會不會出來，不好說」。