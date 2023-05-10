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江西足球賽 領導只要上場15分鐘就可踢點球 網友譏：規則奇葩

中國新聞組／北京10日電
網上流傳的足球規則。(取材自新京報)
網上流傳的足球規則。(取材自新京報)

江西省直機關工會工委近日發布發布足球賽事通知，其中一項特殊規定提到「領導幹部上場15分鐘可增加一次點球(十二碼罰球)機會」，引發廣泛關注。網友紛表示規則奇葩，工會表示，希望通過領導帶頭參加，鼓勵更多人參與。

 上游新聞報導，從網傳截圖看到，比賽項目為七人制男子足球比賽，時間為2023年6月到7月。其中，參賽辦法提到，「甲組由獲得2021年紅谷灘片區足球比賽前8名和2022年老城區片區足球比賽前8名的隊伍參加，乙組由其他報名參賽隊伍參加。」比賽規則載明：「本次比賽不設越位，不允許鏟球。為鼓勵領導幹部報名參賽，凡是領導幹部一場比賽上場滿15分鐘的，可增加一次點球機會，且由領導幹部本人主罰。」

在該網傳文件第四條「參賽單位和人員資格」下面，寫有「按「關於舉辦省直機關第七屆運動會的通知」（贛直工字[2023]6號）執行」字樣。

文件中「領導幹部上場15分鐘可增加一次點球機會」這條規則引發網友熱議。也有人覺得部分網友的質疑有點大驚小怪，「這是單位內部的比賽，初衷是鼓勵大家參加體育運動，用什麽規則是內部的事。」

另據新京報報導，江西省直機關工委工會負責人唐先生表示，比賽是非官方的業餘賽事，比賽規則已徵求過各參賽單位意見，因為賽事需要領導支持，特別是領導帶頭參加，所以工會通過這一方式來吸引、鼓勵領導參加活動。

至於領導幹部特權，唐先生稱，七人制比賽的進球數是非常多的，這一特殊規則對比賽的結果沒有太大的影響，「雙方都是一樣的。」

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