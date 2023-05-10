為1900元租金「罵死」女大生、判賠19萬 西安房東不服

女大生程培與房東罵戰，不甘被羞辱喝農藥自殺。(取材自紅星新聞)

一年多前，陝西西安沸沸揚揚的房東 為1900元（人民幣，下同）房租「罵死」女大學生風波，近日一審判決出爐：西安市新城區法院一審判決顯示，房東任庚寅被判賠償女大學生程培的父母19萬4643元。不過，任庚寅對判決不服提出上訴，「她不是因我罵她才死的，而是她本身就有病。」

紅星新聞報導，2021年6月11日，20歲大三女生程培和房東任庚寅在西安簽定「房屋租賃合同」，約定租賃合約一年，程培向房東任庚寅交了3000元押金。

根據雙方簽定的租賃合同，租金 分兩次支付，在2021年6月11日支付1萬1400元，2021年11月14日支付1萬1400元，平均下來月租金為1900元。直至2021年10月底，程培因個人原因退租，對此，程培父親程忠喜表示，「房東任庚寅當時說，扣好水電費就可退押金，但女兒和房東的退費協商並不順利，按女兒的算法，押金3000元及一個月1900元的租金，共4900元，扣除掉約500元水電費後，房東最後應退回4400元。」

不過，房東任寅庚他先後扣了程培「水電、仲介和、差價費」1700元，因此，3000元押金只退還程培1300元。他還解釋稱，差價費為後來租客租金1800元，租了三個月的差價為300元。儘管任庚寅一再強調自己沒有收程培違約金，但還是多收一個月的房租，成為引起雙方衝突和罵戰的關鍵。

據報導，因為程培一開始就一次性交了半年租金，但從2021年6月14日入住算起，直到2021年10月底退房，她實際入住沒滿5個月。任庚寅則認為，對方沒住滿一年，違約在先，但他還是退了押金，可她還想要回那1900元租金，這屬於「得寸進尺」了。

罵戰由此升級。「我們之間的罵戰，也因她先罵我是老賴皮，說我欠錢不還引發的。」任庚寅說，他當時也是被氣惱了，然後就回話挖苦她，說「你有幸福的回憶，也有被玩弄的羞恥」。當時，程培和男友剛剛分手。此外，她還被醫院確診患有「雙相情感障礙」，但任庚寅聲稱，早前，他對此毫無知情。

和房東任庚寅之間的罵戰，讓程培一直耿耿於懷。和閨蜜阿彬的一段聊天中，程培說：「如果我死了，他（房東）會受到懲罰嗎？」還說：「我走不出來，我真的要死了。」最後程培在租屋處農藥自殺。

報導指出，西安市新城區法院在2023年4月底一審宣判時提到，「任庚寅對程培進行辱罵和挖苦，給程培的心理和精神造成極大困擾，其言行不但違反公序良俗，亦與民法典所弘揚的社會主義核心價值觀相背離。」

結合本案具體案情，綜合考量事發的起因、經過、行為人的過錯程度等因素，酌情判令被告向原告賠償醫療費 、喪葬費、死亡賠償金17萬4643元、精神損害撫慰金2萬元，合計19萬4643元。

面對一審判決結果，任庚寅強調，「這是拿道德綁架法律，我對這判決不服，已上訴。」