火車上持刀殺人案 疑吸菸糾紛…家屬：刀怎能上車？

k435列車上發生傷人事件。（取材自紫牛新聞）

日前在K435次列車上發生男子持刀殺人的案件，兇手當場被制伏，目前已被刑事拘留。有目擊者稱，雙方疑因吸菸問題起爭執，兇手持刀刺向受害者近10刀，後者當場死亡。死者母親質疑鐵路安檢未有盡責，讓兇手攜帶刀具上火車，更不滿列車工作人員未有隨身攜帶急救箱鑰匙，延誤搶救。

綜合媒體報導，目擊者王先生稱，一名黃衣男子曾向兇手大喊，「住手！不然我要報警了」，兇手見狀便持刀追對方，「追到後，黃衣男說『我怕你了』，兇手就說怕了就饒他一命，又回到殺男子的位置，對倒地男子又補了4刀」。

王先生說，兇手手持一把長且鋒利的刀，「當時他追黃衣男的時候刀從我眼前閃過，完全不像是普通的水果刀」。

王先生稱，乘客因沒有工具，不敢擅自上前制止兇手，直到車上警察 持盾牌和防暴叉趕到，「當時警察對兇手大喊『放下武器』，兇手就把刀丟下了，然後警察上前將他制伏」。

事後，王先生從其他乘客的口中得知，兇案起因可能是被害者拒讓兇手抽菸，雙方爭執後，兇手遂持刀砍人洩憤。

此前，受害者家屬曾在社交平台上發聲稱，兇手手持18厘米長刀行凶，受害者母親質疑鐵路公司，「這麼長一把刀，你們怎麼可以隨意就讓他帶上車」。家屬並指責鐵路公司律師逃避問題，稱受害者的死亡與鐵路公司沒有直接關係。

一名中國鐵路廣州局集團內部工作人員表示，作為員工得知發生了這樣的事情很羞愧，但他認為鐵路系統的安檢還是較為嚴格，可能兇手是通過其他途徑獲取到的凶器，「現在還沒有官方消息，不排除兇手是在正常通過安檢後，站外有人通過出口的鐵門把刀給他的」。