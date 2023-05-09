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荊州海洋館明星 30歲白鯨死亡…專家正調查死因

中國新聞組／北京9日電
白鯨「蘇菲」生前模樣。（取材自微信公眾號）
白鯨「蘇菲」生前模樣。（取材自微信公眾號）

湖北荊州小梅沙海洋館飼養的雌性白鯨「蘇菲」，7日不幸死亡，享年30歲，死亡原因專家組正在調查。海洋館第一時間就發布了相關消息，並表示海洋館內的白鯨表演正常營運。

紅星新聞報導，據「蘇菲」的粉絲介紹，白鯨「蘇菲」曾在深圳小梅沙海洋世界表演。2019年，深圳小梅沙海洋世界閉園停業後，蘇菲就被送到荊州小梅沙海洋館寄養。對於「蘇菲」的死訊，她表示非常痛心。

海洋館售票頁面顯示，荊州小梅沙海洋館以海洋生物的科普知識宣傳為主題，可以與海洋動物親密互動。其中，表演項目包括海洋劇場、人魚劇場、鸚鵡劇場、人鯊共舞等。海洋劇場由海獅表演、海豚表演和白鯨表演組成。

據報導，白鯨在海洋館內死亡的案例已發生過多次，2010年末，遼寧某海洋館的「鎮館之寶」，大白鯨「巴爾多」因患肺炎死亡，該海洋館在2009年一次活動中宣稱「巴爾多10歲」；此外，上海某海洋館飼養的白鯨「君君」於2017年6月死於腦出血，享年17歲。而白鯨的壽命通常為40至60歲。

2013年，住房和城鄉建設部發布「全國動物園發展綱要」，要求「杜絕各類動物表演」。國家林業和草原局專家黃乘明曾受訪表示，這裡的「動物」，除了陸生動物，也包括水生動物。讓包括鯨豚在內的動物生活在自由的空間和環境中是最理想的保護方式。他認為，以水族館的形式不是保護動物的好方法，但也是人們認識動物的一種「不得已的方式」。

荊州小梅沙海洋館。（取材自微信公眾號）
荊州小梅沙海洋館。（取材自微信公眾號）

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