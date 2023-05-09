荊州海洋館明星 30歲白鯨死亡…專家正調查死因

白鯨「蘇菲」生前模樣。（取材自微信公眾號）

湖北荊州小梅沙海洋館飼養的雌性白鯨「蘇菲」，7日不幸死亡，享年30歲，死亡原因專家組正在調查。海洋館第一時間就發布了相關消息，並表示海洋館內的白鯨表演正常營運。

紅星新聞報導，據「蘇菲」的粉絲介紹，白鯨「蘇菲」曾在深圳小梅沙海洋世界表演。2019年，深圳小梅沙海洋世界閉園停業後，蘇菲就被送到荊州小梅沙海洋館寄養。對於「蘇菲」的死訊，她表示非常痛心。

海洋館售票頁面顯示，荊州小梅沙海洋館以海洋生物的科普知識宣傳為主題，可以與海洋動物親密互動。其中，表演項目包括海洋劇場 、人魚劇場、鸚鵡劇場、人鯊共舞等。海洋劇場由海獅表演、海豚表演和白鯨表演組成。

據報導，白鯨在海洋館內死亡的案例已發生過多次，2010年末，遼寧某海洋館的「鎮館之寶」，大白鯨「巴爾多」因患肺炎死亡，該海洋館在2009年一次活動中宣稱「巴爾多10歲」；此外，上海某海洋館飼養的白鯨「君君」於2017年6月死於腦出血，享年17歲。而白鯨的壽命通常為40至60歲。