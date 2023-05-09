去找領導要預算…山西博物館閉館：館長被區長打傷

高宇峰。（取材自揚子晚報）

山西呂梁山革命博物館 一則閉館公告近日引發關注，根據公告，該館館長高宇峰在離石區政府辦事時被區長張海文辱罵，推倒致傷，送醫救治。不過，區長否認動手，稱是館長發飆被拉開。呂梁市政府新聞辦公室8日為此發公告澄清：沒有任何肢體接觸。

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綜合媒體報導，呂梁山革命博物館8日發布公告稱：「高宇峰館長在離石區政府辦事時被區長張海文辱罵，推倒致傷，120救護車送至呂梁市人民醫院急診，現狀態很不穩定，時而昏迷。實在不能正常開館接待大家，給大家帶來的不便深表歉意！」

離石區區長張海文表示，事發時高宇峰找區裡解決活動經費一事，隨後拿出一份材料，將原本150萬（人民幣，下同）經費提高到300萬。張海文稱自己安排了相關工作後，該館長拍桌子要求現場解決，館長被工作人員拉走後，便在網上發文。張海文稱雙方均未動手，「挨都沒挨著」。

澎湃新聞報導，區長稱館長要展費時的材料是草稿，他會武術一拍桌子跳了起來。對此，館方人員回應稱，雙方是合作了兩個展覽，兩個展覽合在一起300萬，所有材料都有簽字。桌子跳了起來是以前的事情，館長如今二級殘疾不可能有如上動作。

瀟湘晨報報導，館方工作人員表示，博物館是民營的，事情的起因要追溯到2021年，當時博物館與呂梁市政府、離石區政府承辦了一個紀念展覽，經費由三方共同承擔。「呂梁市政府的資金到位了，然而離石區政府的資金一直沒有給，當時作出批示的區委書記也調走了，此後博物館一直在等待離石區政府了解情況，一等就是幾年。」

該工作人員稱，館長8日上午到離石區政府，「結果區長說，館長拿的這些材料都是假的，他不知道這件事，沒有人跟他講過。」館長被否定後，與區長產生了爭執。「因為館長之前腿出過事故，有一些瘸腿，區長將館長推倒在地。」

據呂梁市政府新聞辦公室通報指出，5月8日9時38分許，呂梁市公安 局離石分局濱河派出所接到高宇峰的司機報警，稱高宇峰在離石區政府辦公樓被人毆打，隨即公安機關出警調查。張海文辦公室和所在樓道沒有視頻監控設施。

通報稱，事發時，張海文當場打電話安排區委宣傳部提出資金補貼辦法提交區政府常務會議研究，高宇峰對此答覆不滿意，情緒激動並拍打桌子，要求立即解決，現場其他辦事人員隨即將高宇峰勸離辦公室。接待高宇峰整個過程中，張海文沒有辱罵，沒有與高宇峰有任何肢體接觸。