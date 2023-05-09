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浙女「裸貸」5000元 4個月滾成550萬

中國新聞組╱杭州9日電
近年「裸貸」、「校園貸」等各種貸款充斥中國社會、校園，借貸者通常付出沉重代價。(取材自央視網)
近年「裸貸」、「校園貸」等各種貸款充斥中國社會、校園，借貸者通常付出沉重代價。(取材自央視網)

因沉迷網路賭博，浙江紹興一名26歲女子陷「裸貸」詐騙陷阱，5000元(人民幣，下同，約726美元)借款4個月「利滾利」變550萬元；不料平台為了催收，竟把她的裸照發到其父母、同事、朋友手機，致女子患上憂鬱症

澎湃新聞報導，女子親屬報警後，警方近日搗毀這個套路貸犯罪團伙，三名嫌犯因涉嫌非法經營罪、詐騙罪、催收非法債務罪，被採取刑事強制措施。

據報導，所謂「裸貸」是指以裸照借款的女性，只要一還不出貸款，裸照不僅會散布上網，更會傳給最親近的人。當初女子為還賭債，在網路搜到一個「不用抵押、放款快」的貸款平台，於是提出5000元借款申請，在發送身分證照片、通訊錄後，她收到3500元，其餘1500元被扣下當利息。

5天期限到期後，女子還不出錢，只能「過橋」貸款，即今天借1萬，拿到5000元，但次日得還1萬元；女子第二次「過橋」時被逼拍下手持身分證和借條的裸照，之後女子多次「過橋」借款以貸養貸，借款增至550萬。

之後平台開始「轟炸式催款」，將裸照、視頻發送給她的家人、朋友，女子不堪重壓罹患憂鬱症，多次想自殺。4月，女子離家出走，其父報警。

網友說，「為了5000元裸貸？」、「這利息，緬甸詐騙集團看了都要流淚」、「不知道國家為什麼不大力整治這些網貸」。

詐騙集團 貸款 憂鬱症

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