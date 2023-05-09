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6萬元摩托車被老人故意推倒 95後小伙維權10個月 解脫了

中國新聞組／北京9日電
監控截圖。(取材自都市快報橙柿互動 )
監控截圖。(取材自都市快報橙柿互動 )

從去年6月開始，95後的小陳一直處於公眾輿論的焦點中：十個月前，他的摩托車被小區一位老人故意推倒，損失1萬6000餘元（人民幣，下同），事後，老人態度強硬拒不道歉和賠償，小陳不懈地堅持追責到底，近日他收到了法院強制執行來的1萬6000餘元賠償款，此事總算塵埃落定。

來源：YouTube

都市快報橙柿互動報導，小陳這段艱辛的維權路，期間遭網暴、辭職，如今執行款到帳，他說，「可以恢復到正常的工作和生活中去了」。

2022年6月，小陳在新家裡收拾行李，透過窗戶關注著停放在樓下價值6萬元的摩托車，一次探頭，小陳突然發現他的摩托車倒在地上，車身多處擦傷，剎車手柄、腳剎、排氣管、風擋等多處部件受損。調閱監視器後發現是被小區一位老人故意推倒，事後，老人態度強硬拒不道歉和賠償，監護人也始終避而不見。

據附近居民表示，這位64歲的老人陸某某，多次推倒樓下停放的自行車、電動車，還用磚頭砸壞停車位上的汽車，最終由車主自費4000元報修；她甚至拿剪刀威脅他人，私自破壞鄰居的外賣、快遞等。有業主在業主群中說，「這我們忍了很久，需要（幫忙）了，我們出來給你證明。」

小陳說，當時，他考慮到老人年歲已大，原本考慮協商解決；但事情的進展隨後出乎他的想像：民警帶他上門找到老人，但陸某某拒不認錯，還辱罵小陳。

警方以尋釁滋事為由立案調查，案件原本在12月2日開庭，但被臨時取消；直至今年1月，小陳還沒等到再次開庭的消息，但肇事的老人卻去世了，其刑事責任也無法繼續追究。

據報導，處理摩托車這件事耗費小陳很多時間精力，隨後，他將自己的遭遇公開至社交平台，引發大量關注，「我覺得這也是導致我後面選擇離職的一個重要原因吧，因為確實精神會很緊張、壓力很大。」

不過陸某某去世之後，小陳說很多人對他進行網暴，「壓得我有點喘不過來氣」。即使身心俱疲，小陳依舊堅持十個月維權，現在事情終於落幕，有網友說，「車主所付出的時間，消耗的精力，已經遠遠大於這個賠償金額。他想要的，只不過是這個世間的公道而已。」

車主小陳。(取材自都市快報橙柿互動 )
車主小陳。(取材自都市快報橙柿互動 )
被推倒的摩托。(取材自都市快報橙柿互動 )
被推倒的摩托。(取材自都市快報橙柿互動 )

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