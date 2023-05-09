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上海小區「藏仙」焚燒祭祀？鄰居2年投訴上百次

中國新聞組／北京9日電
桌上貢品。(取材自看看新聞)
桌上貢品。(取材自看看新聞)

來自上海浦東康橋鎮周康三村的李先生，兩年來透過市民服務熱線向屬地投訴多達110次，不滿隔壁鄰居一位年過八旬的邱阿婆自稱是「職業大仙」，長期在自家一樓的儲藏室裡大規模焚燒錫箔祭品，號稱能「治百病」，結果近日「大仙」真的造成火災，連隔壁樓棟裡也都有煙。

看看新聞報導，這位自稱「職業大仙」的邱阿婆在家裡開設「庵堂」已有20年，焚燒祭祀號稱能為人治病，遠近馳名，不僅附近村鎮的老人，甚至還有不少家在市區的信眾「慕名而來」，多的時候甚至可以達三位數，由此每天都會產生大量焚燒後的濃煙和廢氣。

據鄰居口耳相傳，邱阿婆焚燒祭祀基本上一年會有200天以上，甚至達到300天，每天早上6點半開始燒，要燒到晚上7、8點，逢年過節來訪問的香客的人數，單日更可以累計到100人以上。

李先生表示，其實有意見的居民不在少數，但有不少人忌憚「邱大仙」的超能力，「就是迷信吧，很多鄰居都會有忌諱」，他說邱阿婆有一幫常年的香客幫助他們講話，他們都不敢得罪的，所以很多居民都不敢出來說。

據報導，來到發生火災的地下室，該戶入口處的客廳位置已被燒得焦黑，靠窗的桌子前擺放著一尊佛龕，桌上還有貢品及祭祀用的香燭，地上則是一張跪拜用的墊子，地上有兩個碩大的鐵皮桶，裡面還存有厚厚的灰燼。

李先生說，邱阿婆特地做了工業級別的排風裝置，今年清明前還重新增加了一根排風管。目前一共有三根排風管，所以香火也燒得越來越厲害，周圍不少居民表示根本無法開窗通風。

李先生兩年來投訴100多次，但沒有任何一個部門採取行動。據報導，根據掌握到的工單上了解到，居委曾多次上門勸阻，派出所也多次出警對焚燒現象進行阻止，但都收效甚微。

難道因為阿婆80多歲了，就能倚老賣老，甚至覺得法律也得讓著她三分嗎？難道執法人員因為看著對方歲數大，就能和稀泥嗎？這顯然傷害了公眾對法治的敬畏與信仰，更在客觀上助長了老年人無視法律的行為。

事發小區。(取材自看看新聞)
事發小區。(取材自看看新聞)

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