涉霸占土方工程、暴力拆遷 武漢「黑老大」落網

警方徵集線索的通告。(取材自都市快報橙柿互動)

湖北警方6日發通告，公開徵集黃大發等涉黑惡違法犯罪線索，媒體稱，這意味盤踞武漢 多年的「黑老大」黃大發已落網。消息一出，關於黃組織城中村改造、暴力拆遷等舊聞被陸續翻出並持續發酵。有武漢民眾表示，「土方工程只要他接，沒有哪個敢接」、「當地一半門面是他們集團的」。

都市快報橙柿互動報導，據此次徵集線索的黃姓警官表示，目前公布兩個對外徵集線索電話，均保持24小時暢通，目前正在徵集中。

公開資料顯示，黃大發曾任武漢市洪山鄉井崗山村黨委書記。1996年，黃大發從部隊轉業後，任井崗山村黨委書記兼江宏集團董事長，也就是從這時開始，黃大發開始涉及武漢房地產 。

「我將用3年的時間實現村集體收入3000萬元（人民幣，約433萬美元），如若沒完成，我黃大發自動下課！」黃大發剛上任時，村裡債台高築，但他隨後就成立房地產開發公司，利用閒置土地進行房地產開發，通過舊村改造和新村建設相結合，拆除舊村，搬進新村。

嘗到甜頭的黃大發，開始了擴張之路。

黃大發真正走上房地產開發是在2000年以後。2001年，黃大發註冊湖北誠功房地產開發有限公司，之後十多年裡，黃大發連續攻城拔寨，成功拿下了數十個知名項目。

一名武漢市民表示，在武漢，有一半門面都是他們集團的，很多商戶都是租的他們（黃大發以及其公司）的門面。

在武漢，一些耳熟能詳的樓盤項目均由黃大發公司建設，如江宏花園、陽光上城、光谷8號、彩虹郡、中南SOHO等，至此，黃大發不僅僅涉及房地產開發，還包括裝潢裝修、強電弱電、園林景觀等。

說起黃大發，當地一名市民這樣說：「土方工程只要他接，沒有哪個敢接。」

武漢「城中村」改造最早可追溯到2004年前後，也就是黃大發成立湖北誠功房地產開發有限公司後的第三年。當年，武漢為推進城鄉一體化進程，開始「城中村」改造，包括洪山區、武昌區在內的共147個行政村為「城中村」，開始分類推進改造。

不過，當年黃大發「白手起家」的洪山區發生過多次城中村改造違規情況。包括：一名老太太險些命喪樓中；十多台轎車被人為砸毀…暴力強拆事件頻傳。

一名曾在黃大發公司開挖機的，被記者問工作相關情況時稱，「不太好說」。

今年5月4日，據中央紀委國家監委網站消息，當年曾在黃大發起家的武昌區南湖地塊、東湖新技術開發區任職多年的武漢當地一名市級領導，主動投案後被開除黨籍。三天後，武漢黃大發落網。

新京報評論說，強化對「村霸」的打擊，不僅備受社會期待，也一直是掃黑除惡的一個重要方面。