河南200幹部3天插秧2畝 花49萬公款? 當局這樣說

網傳河南某縣組織200名幹部，耗時三天，花費49萬元插秧2畝。(視頻截圖)

近日，網傳「河南 某縣開展助農活動，組織200名幹部，耗時三天，花費49萬元(人民幣，約7萬美元)插秧2畝」，被網友質疑濫用公款和作秀。河南官方6日闢謠稱，上述信息引用的有關農耕活動及配圖，出自湖南寧鄉灰湯鎮農耕民俗文化節。灰湯鎮政府6日晚確認，這是鎮上舉辦的第二屆農耕民俗文化節，網傳的圖文信息不實。

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新聞晨報報導，河南省網路闢謠平台顯示，4日至5日，多個網路帳號杜撰稱「河南某縣助農活動花費49萬元」、「河南某縣組織200名幹部，耗時三天，花費49萬元插秧2畝」、「河南某縣一位專家帶領一批農民花49萬元插秧2畝」。

據報導，經查，上述網路謠言引用的有關農耕活動及配圖，出自2023年4月14日的湖南省寧鄉市灰湯鎮第二屆農耕民俗文化節活動。

極目新聞報導，湖南寧鄉灰湯鎮政府一名工作人員6日晚確認，上述信息引用的農耕活動及配圖源自該鎮此前舉辦的第二屆農耕民俗文化節活動。活動旨在體驗插秧比賽，傳承農耕文化，但「耗時3天，花費49萬元插秧2畝」等信息不實。

據該工作人員表示，4月14日，灰湯第二屆農耕民俗文化節在灰湯鎮花果山村舉行，活動共2天。第一天由鎮上多個部門的干部、村（社區）的群眾共組成十幾支代表隊，200多人參加。第二天由當地學校組織學生學習插秧。

此前，網傳的圖文信息顯示活動經費包括，包車、茶餐、住宿、下鄉補貼、廣告牌物料、攝影 攝像、高空氣球 及舞台搭建等，合計49萬元。

對此，該工作人員解釋，這個文化節不是必須花多少錢才能舉辦，場地、秧田由村上組織水稻種植大戶免費提供，面積大約有2.5畝。鎮上出了幾萬元的經費，用於廣告牌物料、高空氣球、舞台搭建等正常的消費支出，但網傳的49萬元公款不實。此外，活動獎品則由企業贊助。

該工作人員還稱，活動結束後鎮上會用其他方式補償種植大戶，畢竟他們提供秧田、秧苗，比賽前請工人、用機械平整秧田等也有成本，「去年舉辦第一屆也是這種模式。」