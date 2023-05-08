我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲

金山房價跌幅冠灣區 專家樂觀：預測春季反彈

河南200幹部3天插秧2畝 花49萬公款? 當局這樣說

中國新聞組／北京8日電
網傳河南某縣組織200名幹部，耗時三天，花費49萬元插秧2畝。(視頻截圖)
網傳河南某縣組織200名幹部，耗時三天，花費49萬元插秧2畝。(視頻截圖)

近日，網傳「河南某縣開展助農活動，組織200名幹部，耗時三天，花費49萬元(人民幣，約7萬美元)插秧2畝」，被網友質疑濫用公款和作秀。河南官方6日闢謠稱，上述信息引用的有關農耕活動及配圖，出自湖南寧鄉灰湯鎮農耕民俗文化節。灰湯鎮政府6日晚確認，這是鎮上舉辦的第二屆農耕民俗文化節，網傳的圖文信息不實。

來源：YouTube

新聞晨報報導，河南省網路闢謠平台顯示，4日至5日，多個網路帳號杜撰稱「河南某縣助農活動花費49萬元」、「河南某縣組織200名幹部，耗時三天，花費49萬元插秧2畝」、「河南某縣一位專家帶領一批農民花49萬元插秧2畝」。

據報導，經查，上述網路謠言引用的有關農耕活動及配圖，出自2023年4月14日的湖南省寧鄉市灰湯鎮第二屆農耕民俗文化節活動。

極目新聞報導，湖南寧鄉灰湯鎮政府一名工作人員6日晚確認，上述信息引用的農耕活動及配圖源自該鎮此前舉辦的第二屆農耕民俗文化節活動。活動旨在體驗插秧比賽，傳承農耕文化，但「耗時3天，花費49萬元插秧2畝」等信息不實。

據該工作人員表示，4月14日，灰湯第二屆農耕民俗文化節在灰湯鎮花果山村舉行，活動共2天。第一天由鎮上多個部門的干部、村（社區）的群眾共組成十幾支代表隊，200多人參加。第二天由當地學校組織學生學習插秧。

此前，網傳的圖文信息顯示活動經費包括，包車、茶餐、住宿、下鄉補貼、廣告牌物料、攝影攝像、高空氣球及舞台搭建等，合計49萬元。

對此，該工作人員解釋，這個文化節不是必須花多少錢才能舉辦，場地、秧田由村上組織水稻種植大戶免費提供，面積大約有2.5畝。鎮上出了幾萬元的經費，用於廣告牌物料、高空氣球、舞台搭建等正常的消費支出，但網傳的49萬元公款不實。此外，活動獎品則由企業贊助。

該工作人員還稱，活動結束後鎮上會用其他方式補償種植大戶，畢竟他們提供秧田、秧苗，比賽前請工人、用機械平整秧田等也有成本，「去年舉辦第一屆也是這種模式。」

寧鄉市融媒體中心報導稱，當天同步開展了插秧體驗活動、現代農機展示活動、當地美食品嚐活動，上千遊客和當地村民上演好看、好玩、好吃的盛況。

網傳河南某縣組織200名幹部，耗時三天，花費49萬元插秧2畝。(視頻截圖)
網傳河南某縣組織200名幹部，耗時三天，花費49萬元插秧2畝。(視頻截圖)

河南 氣球 攝影

上一則

四川熱銷牛肉乾竟0牛肉 全是「豬、鴨肉」調味而成

下一則

北京動物園大熊貓遭遊客「激光筆照眼」 園方怒了

延伸閱讀

中國近萬水庫「生病」 砸30億、1890座先除險防潰壩

中國近萬水庫「生病」 砸30億、1890座先除險防潰壩
曹操高陵博物館開館 河南曹操墓500件套文物亮相

曹操高陵博物館開館 河南曹操墓500件套文物亮相
富士康新事業總部鄭州掛牌 聚焦電動車、機器人

富士康新事業總部鄭州掛牌 聚焦電動車、機器人
「新娘剛升職來不了」河南1場婚禮 父母致辭20秒開席

「新娘剛升職來不了」河南1場婚禮 父母致辭20秒開席

熱門新聞

五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
（取自radarbali網站）

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

2023-05-04 09:35
中國一名男子雙手雙腳捉露台邊緣，在一段時間後，該男子終抵不住，最終墜樓。（取材自推特）

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

2023-05-03 11:00
李巧林曾在節目中談起自己與蘇建軍的戀情。(取材自微博)

中國女總裁嫁小19歲員工「50歲生三胞胎」 修成正果

2023-05-04 20:53
胡春華(右)曾被外界視為習近平(左)的潛在接班人。(路透資料照片)

一語道破天機？習近平脫口：幹部不能像「儲君」坐等提拔

2023-05-05 07:00
孟晚舟丈夫劉曉棕（右）與前妻（左）一同參加兒子的18歲成人禮。孟晚舟繼子身著LV價值近20萬人民幣的西裝套裝。（取材自微博）

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

2023-05-07 09:00

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞