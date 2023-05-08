「挖呀挖」幼師 否認辭職、未當簽約職業網紅 請假回家躲網暴

憑藉洗腦兒歌“挖呀挖”，武漢美女幼師黃老師爆火全網。（視頻截圖）

武漢 一名外型甜美的幼兒園女老師憑藉洗腦兒歌「挖呀挖」，爆火出圈，但人紅是非多，身陷6大傳聞。有人指她沒教師資格證，已辭職做直播帶貨、一場直播打賞200多萬、大火前就是簽約網紅、直播唱「挖呀挖」涉嫌侵權、遭遇網暴等，據悉她因擔心人身安全，已請假回老家。

來源：YuTube

上游新聞報導，這名黃姓老師（網名：音樂老師花開富貴）清秀的樣貌和洗腦的曲調讓她的影片曝光後瞬間暴紅，截至7日11時，她在抖音 平台粉絲量已接近589萬，點讚數已突破1910萬。

報導說，有網友曝出黃老師走紅之前，就是無憂傳媒策劃的職業網紅，但無憂傳媒回應稱，黃老師並非旗下簽約藝人。

有網友曬出截圖稱，大火之後，黃老師在社交平台開始多場直播。有消息稱，黃老師目前已經從幼兒園離職。但黃老師任職的武漢市江岸區一土外國語幼兒園工作人員表示，黃老師不是簽約的職業網紅，她也沒有辭職，目前仍在學校任教。黃老師也公開回應稱，自己沒有辭職，「接下來的日子，想用音樂治癒更多的人。」

報導稱，有網傳信息稱，黃老師開啟直播後，又帶貨又接受打賞，「一場直播打賞200多萬，勝過10年薪」。因為是私立幼兒園，園方不能干涉教師的個人行為。至於在直播時打賞、帶貨收入，園方也不清楚。黃老師則尚無正面回應。

有傳聞稱，黃老師並無教師資格證。據知情人士透露，黃老師確實沒有教師資格證，只有奧爾夫培訓機構的等級證書，所以她只是學校招聘的特色課老師。「只負責音樂課，是簽了合同的正式工，但社保是自己在外地繳納。她已經工作4年了。」

還有稱黃老師在直播間唱「挖呀挖」帶貨，並接受網友打賞，涉嫌侵犯原曲作者的著作權。河南 澤槿律師事務所主任付建律師表示，黃老師在直播間唱這首歌時，有了網友打賞的收益，涉及商業行為，必須徵得歌曲作者的同意才行，否則就侵權了。

知情人士說，因為這兩天的輿論壓力，武漢黃老師擔心人身安全問題，已請假回老家躲避。