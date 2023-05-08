孕師與初中生推搡、互搧耳光 夫持螺絲刀刺傷學生

受傷的岳銘峰。（取材自大皖新聞）

湖南永洲寧遠縣實驗中學日前發生一起師生衝突，一名初二男學生與懷孕女老師發生爭執後互搧耳光，沒想到老師的丈夫聞訊後，竟然持螺絲刀刺傷學生眼角，女老師事發後被診斷為先兆性流產，讓整件事引發軒然大波。

綜合媒體報導，永州一名家長在紅網「百姓呼聲」欄目留言稱，4月12日上午第四節課，兒子岳銘峰（化名）在語文課上與任課老師發生衝突後，被其丈夫用螺絲刀刺傷。

該留言表示，岳銘峰是和同學嬉鬧講話時，被語文老師張某用手機 敲打頭部，覺得只有自己遭到懲罰，不公平。張某又轉身打了他一耳光。岳銘峰出於憤怒，也回了一耳光。接著，老師把試卷朝他頭上扔，岳銘峰把書往對方頭上扔，並把桌子推倒。

留言中提到，張某給丈夫打了電話。不久，丈夫趕來，連續扇了岳銘峰幾個耳光，並用手裡的螺絲刀刺傷了他的頭部和左眼上角。其被張某和隔壁班老師拉開，岳銘峰則被送到醫院治療。

報導說，學校回覆了這條留言稱，岳銘峰與同學講話影響上課，老師多次用眼神提醒，他不以為然，與老師發生爭執。老師用手機頂了一下他的頭部，以示警告，無果。為維護課堂紀律，她要求其站起來反省，但他反覆質問她「你以為你當個老師很牛逼嗎？」並揚言要捅死老師。

由於生氣，張某用手背甩了他的臉，雙方互相推搡起來。過程中，老師的手機掉到地上，彎下腰撿時，岳銘峰突然把課桌推向她，她急著後退，身子撞到了其他課桌。他又把講台掀翻。隨後張某給班主任打電話匯報了情況。

中午，丈夫來接張某回家吃飯時，聽說了這件事，於是上樓找岳銘峰質問，並掏出兜裡用於修宿舍床架子的起子，打了他的額頭，又搧了他幾耳光。

校方表示，因為受到刺激與撞擊，張老師的肚子一直隱隱作痛，被醫生診斷為先兆性流產。

學校組織雙方調解，老師的丈夫墊付5000元醫藥費，並向該學生及其家長道歉。學校副校長稱涉事老師已懷孕兩個多月，事發後她一直在上課，目前身體情況還可以。

岳銘峰的媽媽表示，目前孩子的視力還沒有恢復。至於事件經過，她表示，自己不想在孩子面前提起這件事，「不想再揭他這塊疤了，他現在的心理陰影很嚴重，還不願意去學校。」