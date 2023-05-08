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河南小學生連搧毛澤東像 當天被逮 網譏「失蹤兒童一個找不到」

中國新聞組／北京8日電
網傳河南一名小學生在家連搧毛澤東銅像，當天就被抓。（視頻截圖）
網傳河南一名小學生在家連搧毛澤東銅像，當天就被抓。（視頻截圖）

日前網上傳出一段視頻，河南一名小學生，在家中連續搧毛澤東銅像的耳光，不料上傳當天就被公安抓捕，因其年齡太小，公安稱未對其進行刑事處罰，事件引發網友熱議。

來源：YouTube

自由亞洲引述海外維權網消息，視頻中顯示，一名河南口音的少年把一個小型毛澤東銅像放在床上，說「這不是毛澤東嗎」，隨後出手不斷搧銅像的耳光，嘴裡不停地喊「我搧，我再搧」。

視頻後半段顯示，一名少年被兩名公安抓頭按在地上，腳邊躺著毛澤東銅像。視頻字幕稱，當地公安「緊急出動」，當天就將狂搧毛澤東銅像的小學生抓捕。

另據報導，河南駐馬店市公安局在4日發公告，稱少年的行爲已「構成詆毀黨和國家領導人」，但因爲未滿14歲未成年，需經教育感化再改造，以及「帶回訓誡」、悔過、定期報告活動情況、接受行為矯正及監督管束等等。

該視頻拍攝時間地點不明。目前中國網路上已搜索不到相關信息。

視頻傳到海外社交媒體上，引發熱議。不少網友對視頻中「緊急出動」「當天抓捕」等字眼感到憤怒，「失蹤兒童一個找不到，辱華兒童一個跑不掉」。

公安 河南 教育

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