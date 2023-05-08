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四川熱銷牛肉乾竟0牛肉 全是「豬、鴨肉」調味而成

中國新聞組／北京8日電
假冒牛肉乾產品。(取材自封面新聞)
假冒牛肉乾產品。(取材自封面新聞)

你吃的牛肉乾真的是牛肉乾嗎？四川一不肖業者被發現用「豬肉乾、鴨肉乾」冒充牛肉乾在網路上販售，月銷售上千單，還有50萬多條好評，欺騙了不少消費者。據警方調查，該店家賣假牛肉乾三年來，售金額達到1135萬元（人民幣，下同，約165萬美元），至少獲利233萬元（約33.9萬美元）。

封面新聞報導，事發於兩年前有消費者向南充公安投訴，稱自己在網路買的「四川牛郎」牛肉乾可能有問題。警方將牛肉乾交由專業機構鑑定後發現，這些「四川牛郎」賣的牛肉乾裡面，沒有一點牛肉，全是豬肉、鴨肉。

警方表示，這些牛肉乾做得「又香又乾」很難判斷真偽，但該店家販售的牛肉乾價格在每斤109元（約15.8美元）左右，明顯低於市價的125元一斤。

報導稱，警方長時間調查後發現，網路商家「四川牛郎」由胡某及其家人經營，他們與食品廠串通，採購經過特殊調味的豬肉乾、鴨肉乾，吃起來像牛肉乾，然後在外包裝上謊稱是牛肉乾。胡某還請來專業攝影製作牛肉乾的照片和短視頻，包含成群的犛牛、牛肉烘製和買家吃後讚不絕口的畫面。

至於網路上的好評，則是胡某用「寫一條好評給5至10元紅包」和花錢刪除差評洗出來的假象，同時透過多個胡某親戚創設的網店眾星拱月，將「四川牛郎」這個店鋪「養號」，並每天花200至300元投放廣告，擴大知名度和美譽度。

報導還提到，涉案的食品廠還將豬肉乾、鴨肉乾發往甘肅、西藏、青海和蒙古等犛牛產地，企圖混淆消費者，誤以為肉乾真的來自這些地方。

因涉嫌生產銷售假冒偽劣產品罪，胡某與其家人、合夥人和合作食品廠共有11人被警方逮捕。

公安 甘肅 攝影

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