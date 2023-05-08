北京動物園大熊貓遭遊客「激光筆照眼」 園方怒了
網路上日前曝光一則北京動物園有遊客用激光筆照射正在爬樹的大熊貓「白天」的視頻，引起公憤。事後北京動物園工作人員稱，已經接到相關投訴，已反饋給相關部門處理。
來源：YouTube
九派新聞報導，視頻畫面顯示，有遊客用綠色激光筆射向正在爬樹的大熊貓「白天」，「白天」每往上爬一下，激光筆就射向牠的眼前。
另據北京青年報援引「沸點視頻」報導，北京動物園表示，目前還不知道是誰做的，激光筆比較小，沒有辦法做到非常細緻的安檢。之後，也會向相關部門反映加強安檢的問題。對此，網友紛紛表示，「應該禁止這種人進動物園」，「大熊貓這麼乖，怎麼忍心照牠的」，「不是禁止的問題了，多照幾秒就瞎了」。
據悉，「白天」是北京動物園第四代大熊貓，2018年8月20日生於中國大熊貓保護研究中心，媽媽是北京動物園的大熊貓「小白兔」，爸爸是四川當地的大熊貓「蘆蘆」。
其實，近期在各個大熊貓景點，都傳出素質不良的遊客有傷害大熊貓行為，讓官方不得不嚴正警告。
在成都大熊貓繁育研究基地，日前一對母女前往參觀時，小朋友被發現想往亞成年大熊貓別墅A區室外活動場內拋擲薯片盒，所幸被工作人員發現並阻止。此外，光是這個月就發生了遊客在熊貓基地參觀時，試圖向大熊貓投餵竹筍、拋擲糖紙，還有家長試圖將小朋友抱上圍欄，並縱容小朋友往活動場內拋擲礦泉水瓶。
這些遊客事後都被禁止一年內再次入園。
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