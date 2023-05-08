北京動物園大熊貓遭遊客「激光筆照眼」 園方怒了

視頻畫面顯示，有遊客用綠色激光筆射向正在爬樹的大熊貓「白天」。(視頻截圖)

網路上日前曝光一則北京動物園 有遊客用激光筆照射正在爬樹的大熊貓「白天」的視頻，引起公憤。事後北京動物園工作人員稱，已經接到相關投訴，已反饋給相關部門處理。

來源：YouTube

九派新聞報導，視頻畫面顯示，有遊客用綠色激光筆射向正在爬樹的大熊貓「白天」，「白天」每往上爬一下，激光筆就射向牠的眼前。

另據北京青年報援引「沸點視頻」報導，北京動物園表示，目前還不知道是誰做的，激光筆比較小，沒有辦法做到非常細緻的安檢。之後，也會向相關部門反映加強安檢的問題。對此，網友紛紛表示，「應該禁止這種人進動物園」，「大熊貓這麼乖，怎麼忍心照牠的」，「不是禁止的問題了，多照幾秒就瞎了」。

據悉，「白天」是北京動物園第四代大熊貓，2018年8月20日生於中國大熊貓保護研究中心，媽媽是北京動物園的大熊貓「小白兔」，爸爸是四川當地的大熊貓「蘆蘆」。

其實，近期在各個大熊貓景點，都傳出素質不良的遊客有傷害大熊貓行為，讓官方不得不嚴正警告。

在成都大熊貓繁育研究基地，日前一對母女前往參觀時，小朋友被發現想往亞成年大熊貓別墅A區室外活動場內拋擲薯片盒，所幸被工作人員發現並阻止。此外，光是這個月就發生了遊客在熊貓基地參觀時，試圖向大熊貓投餵竹筍、拋擲糖紙，還有家長試圖將小朋友抱上圍欄，並縱容小朋友往活動場內拋擲礦泉水瓶。