影／女子刷抖音刷到老公和小三出遊 炒作? 她回應：真實經歷

女子刷直播看到老公和小三旅遊。(取材自濟南報業全媒體)

近日，一名女性視頻博主在短視頻平台上發布了兩張直播截圖，內容是一對男女在遊樂場遊玩，博主配文稱，「在家刷抖音 刷到老公跟小三在約會啊」。此條短視頻發布後引發網友熱議。不少網友對其遭遇表示同情，也有網友懷疑該事件的真實性。事後女子受訪也表示，這是真實經歷，並非是有劇本的炒作。

濟南報業全媒體報導，視頻發布者李女士是一名自由職業者，視頻中的男子為她的老公，兩人育有一子。

據李女士介紹，早在今年1月丈夫已經跟她坦白有了外遇，並提出離婚。李女士說，今年4月初，丈夫從家裡搬出去住。後來，在雙方家人、朋友的不斷勸說下，丈夫稱已經跟第三者斷絕了來往。李女士選擇原諒他。直到5月3日，李女士在直播間裡又看到了他們。

「當時刷視頻無意中認出他，是因為他在右下角那裡排隊，看到他那件衣服背後很多蘑菇，我就在想，好熟悉呀，我就看了一下，後面就看到那個側臉，就確定是他。」李女士在手機 屏幕前反覆比對，確定畫面裡的男人的確為自己的丈夫。「這個女的也是已婚人士，跟她老公有十年的感情，後來她老公也知道了她出軌的事情。」李女士說。

面對如此巧合之事，不少網友產生質疑，還有人懷疑是劇本。「我自己都覺得怎麼會有這麼巧的事情。」李女士感嘆道，「我沒有想紅，也沒有想要帶貨，不會用這種事情來蹭流量。「我什麼信息都沒有暴露在網上」。李女士為了證明自己所說屬實，還曬出了結婚證和聊天記錄。

李女士嘆道：「目前我只考慮小孩的事情，以後也只會為我們兩個人而活。」

根據李女士發布的直播畫面顯示，相關地點為珠海景山三特索道。5日下午，索道經營方工作人員在接受媒體採訪時表示，五一期間索道每天確實都有直播，他們也知道了這件事情，其內容確實是索道的直播現場。