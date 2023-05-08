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影／女子刷抖音刷到老公和小三出遊 炒作? 她回應：真實經歷

中國新聞組／北京8日電
女子刷直播看到老公和小三旅遊。(取材自濟南報業全媒體)
女子刷直播看到老公和小三旅遊。(取材自濟南報業全媒體)

近日，一名女性視頻博主在短視頻平台上發布了兩張直播截圖，內容是一對男女在遊樂場遊玩，博主配文稱，「在家刷抖音刷到老公跟小三在約會啊」。此條短視頻發布後引發網友熱議。不少網友對其遭遇表示同情，也有網友懷疑該事件的真實性。事後女子受訪也表示，這是真實經歷，並非是有劇本的炒作。

濟南報業全媒體報導，視頻發布者李女士是一名自由職業者，視頻中的男子為她的老公，兩人育有一子。

據李女士介紹，早在今年1月丈夫已經跟她坦白有了外遇，並提出離婚。李女士說，今年4月初，丈夫從家裡搬出去住。後來，在雙方家人、朋友的不斷勸說下，丈夫稱已經跟第三者斷絕了來往。李女士選擇原諒他。直到5月3日，李女士在直播間裡又看到了他們。

「當時刷視頻無意中認出他，是因為他在右下角那裡排隊，看到他那件衣服背後很多蘑菇，我就在想，好熟悉呀，我就看了一下，後面就看到那個側臉，就確定是他。」李女士在手機屏幕前反覆比對，確定畫面裡的男人的確為自己的丈夫。「這個女的也是已婚人士，跟她老公有十年的感情，後來她老公也知道了她出軌的事情。」李女士說。

面對如此巧合之事，不少網友產生質疑，還有人懷疑是劇本。「我自己都覺得怎麼會有這麼巧的事情。」李女士感嘆道，「我沒有想紅，也沒有想要帶貨，不會用這種事情來蹭流量。「我什麼信息都沒有暴露在網上」。李女士為了證明自己所說屬實，還曬出了結婚證和聊天記錄。

李女士嘆道：「目前我只考慮小孩的事情，以後也只會為我們兩個人而活。」

根據李女士發布的直播畫面顯示，相關地點為珠海景山三特索道。5日下午，索道經營方工作人員在接受媒體採訪時表示，五一期間索道每天確實都有直播，他們也知道了這件事情，其內容確實是索道的直播現場。

也有網友認為，單從直播視頻中男女兩人的表現來看，並沒有出格的舉動，所以不能認定為「出軌」。對此，河南澤槿律師事務所主任付建認為，「出軌」只是一種生活用語，並非法律概念，沒有一個明確的認定標準，但出軌屬於違背夫妻忠實義務。通過直播畫面可以看出，丈夫在婚姻關係存續期間，與他人親密出遊，顯然出現了婚外情，可以認定為是對夫妻關係不忠的行為。

女子刷直播看到老公和小三旅遊，卻被網友質疑劇本炒作。（取材自濟南報業全媒體）
女子刷直播看到老公和小三旅遊，卻被網友質疑劇本炒作。（取材自濟南報業全媒體）

@showmin7 女子五一在家带娃没出去玩，在家刷抖音刷到老公和女友外出游玩，还穿着情侣鞋。“真实狗血的事发生在我身上。”#爱是奖励还是惩罚 ♬ 오리지널 사운드 - 麻吖影视

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