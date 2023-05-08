制止熊孩踢椅遭掌摑 川女出手還擊 演變「互毆」都挨罰

四川女子高鐵勸小孩別踢椅背遭家長掌摑，出手還擊家長，被警方認定是「互毆」。 （視頻截圖）

四川成都女子搭高鐵時，因不滿後座熊孩子多次撞擊椅背回頭制止，不料反遭家長掌摑，女子不甘示弱反擊，而且堅決不和解；警方認定雙方構成「互毆」，對被打後還手的成都女處以人民幣200元（約29美元）行政處罰，對孩子家長處以人民幣500元（約72美元）行政處罰，成都女不服稱要提出行政覆議， 處罰也遭網友熱議。

影音來源：YouTube

北京 青年報報導，被掌摑女子發布視頻稱，當天其獨自乘坐高鐵，在其後排坐了5個人，其中兩個大人三個小孩。列車行進過程中，孩子一直在玩遊戲，其間多次撞擊其所坐椅背。該女子稱，由於無法忍耐孩子多次撞擊其椅背回頭制止，卻引起孩子家長不滿，雙方口 角；爭執中，孩子家長扇了該女子一巴掌，該女子也進行還擊。

報導指出，警方認定雙方構成「互毆」，對上述被打後還手的女子處以人民幣200元行政處罰，對孩子家長處以500元行政處罰。女子隨後在社交媒體發文稱，堅持不和解，目前她正提起行政覆議。

該處罰結果公布後，立刻引起廣大網友熱議。報導稱，其中不少網友表示，對處罰結果不能理解，「被打了還要被罰？被打還不能還手了？」也有一部分網友表示，被打後最好選擇報警而不是還手，否則就有可能被認定為互毆。這就是把有理的事變成了無理，實在是不划算。

實際上，該案之所以引起廣大網友評論「炸鍋」，關鍵還是在於警方給予該案性質的認定——互毆。網友認為，被打了才還手，不能認定為「互毆」，只是正當防衛。

報導稱，湖北鳴伸律師事務所律師葉楨認為，這起事件，從很多網友的角度來看，這位博主可能有些無辜。她先被熊孩子侵擾，而後又被對方家長扇耳光繼而還手，而且她一個人面對對方多人，很容易喚起大家的同情。

但是從社會、法律的角度來講，這個過程就是互毆，雙方的行為都違反了治安管理處罰法。從處罰的金額來看，先動手的多罰，還手的少罰，警察 處理的尺度是得當的，合理合法。