20歲男火車上遭陌生人刺死 網傳他死前搶刀阻再殺人

網傳一男子在火車上被人持刀殺害，有稱死者犧牲自己，避免造成車上更多傷亡，圖為受害家屬泣不成聲。（視頻截圖）

從湖北武漢 至廣東惠州的K435次列車上，4日發生一起命案。一名男子持18公分長的刀械殺害另名男子，事件近日才曝光。警方僅稱事件屬實，透露兇手有案底。但事件疑雲重重，媒體未有報導，網上流傳眾多細節，有稱死者犧牲自己，避免造成車上更多傷亡。另有傳家屬發帖求助卻被限流下架。還有網友質疑鐵路安檢，「刀怎麼帶上去的？」

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新京報報導，廣州鐵路公安 局衡陽公安處7日證實，網傳4日晚K435次列車上一男子被人持刀殺害一事屬實，且兇手有案底。

警方一名知情人士透露，兇手35歲，重慶人，「2014年和2017年（兇手）曾兩次持刀傷人，2010年和2011年曾兩次被強制戒毒，（這次作案使用的）凶器是一把小刀。」

一名民警則稱，事發時間為5月4日22時許，當時K435次列車行駛至湖南省衡山縣到衡陽市之間，「目前，受害者家屬正與集團公司、車務處和車站派出所溝通。」

另有自媒體刊文稱，根據視頻，事發時，列車車廂到處都是血，車裡的乘客有的拍了視頻，還被阻止「不要拍了不要再拍了。」

死者的母親目睹全程、癱坐在地上，哭著說，「那麼長的一把刀，你們（鐵路安檢）怎麼就可以讓他隨意帶上車呢？」

據稱，兇手上車約十分鐘便開始行凶，他朝死者身上連刺數刀。死者用盡力氣搶過刀，壓在自己的肚子下面，怕歹徒再次傷害別人。

死者才20出頭，是家中的獨子。事後，家屬找鐵路部門索要說法。據死者的表哥透露，廣鐵部門表示死者的死「與我們沒有直接關係」。

另還有自媒體披露，列車安保人員不是第一時間到現場，醫務人員提了藥箱卻忘記拿鑰匙，整個搶救過程混亂。家屬發帖得不到解決，被限流下架。

此外，有網友質疑「這麼長的刀子是怎麼經過安檢的？」稱在中國，汽車 站、火車站的安檢都是比較嚴格的。「鐵道部，公安部，保安部：不是水果刀都帶不上火車的嘛，這類刀具如何躲過監控？請給廣大旅客一個說法。」「安檢人員有責任嗎？」