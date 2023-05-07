史航性騷受害者疑增至26人 遭烏鎮戲劇節除名

知名編劇史航近日被指控性騷擾，疑似的受害人已經增加到26人。(取材自上游新聞)

知名編劇史航近日被指控性騷擾 ，相關話題多次登上微博 熱搜，且有越來越多的人以不同形式發聲，稱自己也是受害人，疑似的受害人已經增加到26人。雖然史航連續兩天發文否認，但本屆烏鎮戲劇節的青年競演評審委員會裡已經沒有他的名字，多家出版機構已表示不再與史航合作。

截至5月2日，媒體報導疑似受害者的女性有12人。但上游新聞發現，疑似的受害人已經增加到26人。這些人透過不同的方式講述了自己的經歷，或接受媒體採訪，或自己網上爆料，或給大V發私信爆料，或由親朋好友轉發。這些「案例」發生時間近的在數周之內，遠的在十幾年前。

當事人史航在沉默數日後於1日發出第一條回應微博，稱「情況不屬實」。2日再發微博強調「不存在性騷擾」：「我和幾個當事人都有不同程度的交往，包括有過穩定關係的前任。」

不過，證券時報指出，第十屆烏鎮戲劇節5日官宣將於10月19日舉辦。值得注意的是，本屆烏鎮戲劇節的青年競演評審委員會裡已經沒有史航的名字。此前，多家出版機構已表示不再與史航合作。

目前這些指控史航性騷擾的當事人，均沒有報案，也沒有其他更客觀、直接的證據公布。河南 澤槿律師事務所主任付建律師認為，網絡爆料如果缺少切實證據，捏造誇大事實，也存在一定的違法風險。