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市委書記「葛優躺」談話太傲慢？ 遭網暴10天後復出

中國新聞組／北京6日電
河南省駐馬店市委書記鮑常勇(右)因不雅坐姿引發批評。(視頻截圖)
河南省駐馬店市委書記鮑常勇(右)因不雅坐姿引發批評。(視頻截圖)

河南省駐馬店市委書記鮑常勇上月因「葛優躺」的不雅坐姿風波引發爭議，被嘲諷「官威癱」、「太傲慢」還被網暴。陷入「坐姿風波」10天後，鮑常勇4月29日首次露面，連續兩天出席公開活動，在「五一」前慰問轄內重點企業勞工。而隨著鮑常勇的露面，此前批評他的報導有部分已在平台消失，媒體評論也「轉風向」稱：「怎麼做」比「怎麼坐」更重要。

鮑常勇上月會見中國科學院院士、西湖大學校長施一公的一張照片，讓鮑常勇成為被網暴對象。照片中，施一公坐姿端正，腰桿挺直，看得出對這次談話的重視；但坐在另一邊的鮑常勇幾乎是半躺在沙發上，悠然自得的樣子，且左手擺在沙發套上，側身與施一公談話。照片迅速衝上熱搜，網民批評鮑常勇的坐姿與施一公相比，顯得不禮貌且似輕視對方。

鮑常勇被網暴後即消失在相關報導之中，直到4月29日，「坐姿風波」10天後，又首次露面，連續兩天出席公開活動。據駐馬店日報報導，在「五一」國際勞動節到來之際，鮑常勇到市中心城區走訪慰問部分重點企業，向節假日期間堅守崗位的一線幹部職工和全市勞動群眾致以誠摯問候。並赴全市重點龍頭企業調研，強調要大力倡樹勞動美德，關心關愛職工工作生活。

而4月28日，鮑常勇還去了市中心城區調研安全生產工作，強調要堅持人民至上、生命至上，著力營造平安祥和的節日環境。也調研了眾信農副產品批發市場等地，要求緊盯重點區域、重要行業、「九小場所」等，做到前置執勤備勤，全力守護人民群眾生命財產安全。

極目新聞5日也發表評論指出，不久前，鮑常勇因為「沒坐好」捲入輿論風波。單從一張照片，加上社會輿論對官員的一些刻板印象，的確容易解讀出「慵懶」、「傲慢」、「官老爺」等意味。但如果看看其他的角度，會發現其實他也沒「躺」得多厲害，頂多算是靠著。只根據幾張照片和截圖，就腦補出權力對學術的輕視，的確是有些「看圖說話」，斷章取義了。

地方官員是不是「好官」，要聽其言，觀其行，更要觀其長期之所行，不能被「虛假人設」所惑。只要「把屁股端端地坐在老百姓的這一面」，設身處地為群眾著想，腳踏實地為群眾辦事，相信無論「坐姿」如何，都經得起聚焦和監督。

河南省駐馬店市委書記鮑常勇(右)因不雅坐姿引發批評。(取材自駐馬店日報)
河南省駐馬店市委書記鮑常勇(右)因不雅坐姿引發批評。(取材自駐馬店日報)

河南 勞工 勞動節

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