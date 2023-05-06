80歲老人B站傳授「快速變老」火了：留啤酒肚 別好奇心

80歲的王渝生坐在一棵大樹下，和年輕人們探討如何「變老」。（視頻截圖）

B站（bilibili）一年一度的五四青年節節目又火出圈，這一次是因為80歲UP主的一份「變老」指南。

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「我聽說，現在網上有很多年輕人都喜歡炫耀自己老了。那今天我就跟大家聊聊，從科學的角度，如何快速變老。」80歲的王渝生坐在一棵大樹下，和年輕人們探討如何「變老」，他正話反說的幽默契合年輕人的表達方式，俘獲大量年輕觀眾。截至目前，「如何快速變老」在B站上累計播放量近135萬。

每日經濟新聞報導，王渝生被網友們稱為「科普老頑童」。作為中國科技館原館長、頂流「老科普」，他在B站與年輕人聊中國古代的科技文明，也聊伽利略、牛頓等近代科學的先驅人物，依然在為科普事業忙碌。今年，他還與其他12位「銀髮知播」一起被評為「感動中國2022年度人物」。

「完全沒想到會這麽火爆。」王渝生受訪時坦言，「最開始我還有點擔憂，畢竟80歲的老科學家一本正經地正話反說。現在看來我放心了，據說收視率很高，我也收到了很多人的鼓勵，大家都說這個方法『太妙了』。」

報導指出，四分多鐘的視頻裡，前面幾乎一半時間要正話反說，這讓王渝生一度有些不適應。但在與導演 和編劇一起商量後，他相信和接受了他們的建議。

王渝生回憶，自己一開始總是忍不住想笑，但導演和編劇建議他要一本正經，從科學的角度講述如何快速變老，比如，變老要學會留啤酒肚。啤酒肚是人生閱歷的外顯，肚子越大，閱歷越厚。他還特別提到，變老要學會對任何事情都不感興趣。不要讓大腦分泌催產素，否則它會讓你快樂，對世界產生好奇心。

看完視頻，不少網友很快就反應過來，所謂的「變老指南」其實是個「反面教材」。刷屏的彈幕上，網友們討論稱讚道：「這個題目就很有意思」、「反其道而行之」、「好可愛的老爺爺」、「我今年42歲，您心態真好。」

王渝生表示，雖然是正話反說，但「代謝變慢脂肪就堆積；心情焦慮皮質醇的水平就失衡」這些內容也是一種科普教育 。在他看來，這是一種很好的表達方式，所有形式都是為內容服務的，有的是一本正經地講，有的按照PPT，有的脫稿講，有的是通過互動等，雖然是不同的形式，但想要傳達的內容和目的都是一樣的。他對結果很滿意。

「老頑童」是網友們對王渝生的親切稱呼，也是王渝生自己對「科普」的認識。王渝生說：「我叫『老頑童』，就是我對科普的認識。我一向認為，科普不是小兒科，科普應該有大學問。科學普及不是純粹的科學演講，科學普及更要注重方法，一方面是內容的深入淺出，一方面是對科普人群的把握。」

據報導，儘管王渝生今年已經80歲，但他並沒有停下腳步。無論在視頻裡，還是在電話那頭接受採訪，王渝生的「精氣神兒」都更像是對萬物充滿好奇、精力充沛的「年輕人」。

他喜歡在B站上做視頻科普，和網友一起聊中國古代的科技文明；願意飛去拍攝地錄製視頻，一遍遍不厭其煩；也樂意回母校參加校友會，和年輕人交流；更是陪著兒子騎馬，和家人們「把酒話桑麻」……。這些豐富的活動構成了他的日常。