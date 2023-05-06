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江西女出軌「姊夫」 1個理由要丈夫賠償10萬精神損失費

中國新聞組／上海6日電
江西一名女子與姊夫出軌，卻要求丈夫支付精神損失費。示意圖。（取材自沸點視頻截圖）
江西一名女子與姊夫出軌，卻要求丈夫支付精神損失費。示意圖。（取材自沸點視頻截圖）

李女與丈夫賴男結婚10年並育有一子，李女婚後外出務工，賴男留守家中，夫妻聚少離多。期間，李女與賴男的姊夫非法同居數月，李女之後訴請離婚，還要求賴男賠償精神損失費10萬元（人民幣，下同，約1萬4472美元）。法院判決認為，李女與丈夫的姊夫非法同居生活數月，破壞家庭和諧，判決李女與賴男離婚，李女需賠償賴男精神損失費5萬元。

江西法院網資料顯示，2001年，李女與賴男自由戀愛並辦理結婚登記手續，婚後育有一子。結婚初期雙方夫妻感情尚好。自2011年起，李女外出務工，賴男留守家中，夫妻聚少離多。李女外出務工期間，曾與賴男的姊夫非法同居數月。

發現妻子李女婚內出軌後，賴男多次與李女溝通聯繫，希望能調解雙方矛盾未果。自2019年起，李女拒絕與賴男共同生活。2023年3月，李女以夫妻雙方已分居多年，夫妻感情已徹底破裂起訴離婚。

庭審中，賴男要求李女賠償其精神損失費16萬元。李女承認其婚內出軌的事實，但認為這是賴男不顧家庭責任，缺乏關心關愛所導致，並要求賴男賠償精神損失費10萬元。

石城縣人民法院判決認為，夫妻關係忠實是維繫健康婚姻關係的基石，原告李女在婚姻存續期間，與丈夫的姊夫非法同居生活數月，嚴重違背社會公序良俗，破壞家庭和諧，損害被告感情。

法院判決李女與賴男離婚，李女需賠償賴男精神損失費5萬元。宣判後，雙方均未上訴，現該判決已發生法律效力。

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