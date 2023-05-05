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粵男撞到前村長愛犬遭治安隊群圍 網怒「狗仗人勢」

中國新聞組／北京5日電
被打男子被四名身穿制服的男子控制，遭勒住脖子拉拽倒地，又遭腳踢。（取材自瀟湘晨報）
被打男子被四名身穿制服的男子控制，遭勒住脖子拉拽倒地，又遭腳踢。（取材自瀟湘晨報）

廣東汕頭一名男子近日在騎車經過前村長家時，不小心撞到前村長的狗。當天，村長就帶著村治安隊上門毆打他，還要他跪下認錯，影片曝光後引發關注。警方發布情況通報，指五名涉案嫌疑人已全部到案，案件正在依法辦理中。

來源：YouTube

據瀟湘晨報引述河北廣播電視台報導，網傳監控畫面顯示，2023年5月2日，一男子騎車經過某路段時，撞到了前方一條白色的狗，白狗在地上打了幾個滾後爬起來繼續跑。另一個監控畫面中，一名男子遭另一名身穿黑衣，腳穿皮鞋的男子不斷打頭、扇耳光，之後被打男子又被四名身穿制服的男子控制，被勒住脖子拉拽倒地，又遭腳踢。

一名男子在騎電單車經過前村長家時，不小心撞到前村長的狗。（取材自瀟湘晨報）
一名男子在騎電單車經過前村長家時，不小心撞到前村長的狗。（取材自瀟湘晨報）

被打男子稱，當天騎車經過村長家時，失控撞到了從前面跑來的狗。當天，村長叫來治安隊對其毆打，並要求其跪下。

極目新聞評論指出，視頻曝光引發網路關注和義憤。任誰來看，都是一起狗仗人勢、恃強凌弱的極端暴力事件。警方的通報中有一部分問題沒有回答。比如，那些穿制服的人到底是誰？是不是如傳言所說，是村裡治安隊的人員？整件事裡，是否存在濫用權力，侵害村民的違法違紀行為？

從男子不小心撞倒狗，到他被人毆打，前後隔了才一個小時，這群人糾結團夥，打擊報復的動作，可以說相當熟練。如果再有治安隊參與，事態就更為嚴重了。

因為狗被撞到而打人，是典型地認為「人命不如狗命金貴」，而狗之所以這麽金貴，恐怕還是因為主人自認為「位高權重勢力大」。

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