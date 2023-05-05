婆孫插隊被做成車貼 活該？網暴？再掀議論

浙江金華橫店影視城一對婆孫疑似插隊，還飆罵「我們不是好惹的」引發反感，被做成車貼。（取材自封面新聞）

浙江金華橫店影視城日前發生「平移插隊」一事，當事人因飆罵「我就要插隊」、「我們不是好惹的」引發反感。兩人的形象被做成卡通車貼販賣，多數網民也認為她們被當車貼是「活該」。但媒體紛紛發聲遏止網暴，媒體人胡錫進直指車貼「惡心」，質問「究竟是誰更加無德」？

來源：YouTube

封面新聞報導，4月30日，橫店影視城明清宮苑景區檢票口前，一名年長女子和年輕女子疑似插隊排到了一名男子的隊伍，男子因不滿拉扯了女子的背包帶。隨後，兩名女子發飆指責該男子，直到景區工作人員到場後才化解矛盾。

雖然事情已過去多日，但相關話題仍多次衝上熱搜，網友不停指責該婆孫插隊行為。當事人上網解釋，稱指責她們的網友侵犯了名譽權，並希望網友停止斷章取義的網路暴力

浙江金華橫店影視城一對婆孫疑似插隊，還飆罵「我們不是好惹的」引發反感，被做成車貼。（取材自封面新聞）

但事件並沒有因此平息，兩人的隱私 信息、居住小區等訊息被曝光，行蹤疑被偷拍放上網路公開，形象被惡搞成表情包、車貼販賣，還配上「我就要插隊」、「我們不是好惹的」文字廣為傳播，更有商家藉此牟利。

「婆孫插隊被做成卡通車貼合適嗎？」有媒體發起投票 ，有10萬網友參與投票，51.5%的網友認為合適，48.6%的網友認為不合適。

但律師指出，用漫畫造型做成表情包並且衍生出各類商品進行銷售，涉嫌侵犯兩人的肖像權。部分網友對其辱罵、人身攻擊，甚至對其進行跟拍，則侵犯兩人隱私權。

資深媒體人胡錫進認為，把視頻放到網上傳播已經不對了，對當事人進行漫畫式羞辱更不應該。「她們都是普通老百姓，缺話語權，為了一點爭議而網暴她們，我是堅決反對的」。

胡錫進說，互聯網不能拿著放大鏡看一個老百姓的表現，不能把對公眾人物的做法「平移」到老百姓身上，「我們不能隨便把普通人送上輿論的審判台，在面對輿論攻擊方面，他們應當受到的是保護」。

人民網評論稱，涉事女子如果被坐實插隊，當然該受批評，但是，可以批評她們，不能網暴她們，不能採取非法手段污名化她們。

面對那些侵權網暴商品，平台不能作壁上觀，更不能任其熱銷而樂見其成。「平移插隊」事件可以引發有關文明的討論，但是不能失焦，不能跑偏，不能滑向違法邊緣。