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租客私拆承重牆 哈爾濱一大樓「裂到21層」 200多業主索賠破億

中國新聞組／北京5日電
哈爾濱市，利民學苑B棟建築外立面破損。(取材自齊魯晚報)
哈爾濱市，利民學苑B棟建築外立面破損。(取材自齊魯晚報)

黑龍江哈爾濱日前傳出一棟社區大樓因租客裝修拆穿了承重牆，導致該樓多層開裂，200多住戶安置在賓館。最新消息指出，該大樓有31層，隔天已經裂到了21層；有居民表示，受影響的住戶們將向涉事租客索賠人民幣1億6800多萬元。

來源：YouTube

都市快報橙柿互動報導，哈爾濱市松北區裕民街道利民學苑多名小區業主爆料稱，涉事租客租下居民樓的三樓，是為了裝修成健身房，沒想到裝修時竟把承重牆砸穿，「事發當天，租戶就被警方帶回偵訊」。

松北區城管執法局表示，將對當事人進行立案調查，同時也將會同相關部門對拆改的牆體進行安全支護和鑑定，通報指出「將制定拆改牆體恢復方案，並切實做好群眾服務保障工作。下一步將依法依規從重追究相關責任人責任」。

然而大樓毀損嚴重，社區住戶透露，居民樓有31層，當天晚上就開裂到15樓了，半夜疏散了住戶。到了第二天下午，已經裂到了21層。還有住戶曬出自家的開裂情況，牆皮脫落，醒目的縫隙分布在家裡的圍牆上。

據報導，有住戶透露，住建局正在做檢測，「看看是不是因為拆了承重牆才開裂的。檢測到了八層，後面就不清楚了。聽說要用膠，看看是否能阻止居民樓繼續開裂。」

事發多日，網上有傳每戶居民每天有200元補助，一名住在事發單元樓20樓以上的居民表示「並沒有聽說也沒有收到過」，許多人擔心未來生活該怎麼辦？

律師指出，私自拆除承重牆對該樓的其他業主屬於侵權行為，當事人民事上需要對其他業主進行賠償，包括賠償房屋修復、加固費用及因不能居住造成的損失等。

有住戶稱，「目前的消息是希望定價賠償，所涉的240多戶業主，總計損失約1億6800多萬元。」對此，轄區的街道辦工作人員回應，建議諮詢宣傳部門，街道辦無權答覆。

哈爾濱小區出現了業主為了裝修，竟拆穿了承重牆。(取材自齊魯晚報)
哈爾濱小區出現了業主為了裝修，竟拆穿了承重牆。(取材自齊魯晚報)

租客 檢測 健身

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