全裸、全身血爬行20分鐘… 中情侶命喪峇里島飯店惹猜測

事發酒店的一間房間內景。(取材自瀟湘晨報)

中國五一連假結束卻傳出憾事。印尼 峇里島一家度假飯店1日發生一起2死驚悚命案，兩名死者為一男一女，皆是中國籍旅客，兩人屍體被發現時呈全裸狀態，身上有多處傷口，飯店房間內血跡斑斑，監視器並留下男子全身是血爬行求救的畫面。印尼警方進行解剖，盼能釐清案情。

來源：YouTube

綜合印尼媒體detikbali、香港 01等媒體報導，這起事件發生在峇里島金巴蘭一座五星級度假飯店內，1日清晨6點43分，飯店員工接獲房客電話通報，聽到有人在呼救的聲音，隨即趕往現場，卻發現20多歲的李姓男房客全裸且滿身是血，倒臥在房外走廊上，已明顯死亡。

飯店員工再往房內查看發現，另一名20多歲程姓女房客全裸陳屍在浴缸，且頸部有纏繞的傷口，額頭上也有瘀傷。

報導指，該飯店房間是由程女預約。根據監視器畫面，程女在4月30日晚間8點左右獨自入住，李男則在1日清晨12點17分抵達飯店大廳，兩人會合後一同回到房間。12點50分左右，李男一度離開房間，但不久後回房。監視器下一次拍到房客的身影，便是全身是血的李男6點32分爬行離開房間呼救，李男在走廊上掙扎20多分鐘，凌晨6時55分失去生命跡象。

印尼當地警方已介入調查案件。detikbali報導，警方針對兩名死者的初步外部檢查，李男左右頸部有開放性傷口，左腿有開放性傷口，身上也沾滿了泥土，左胸和左臂下面全是水泡；程女的屍體被發現仰臥在滿水的浴缸內，脖子上有纏繞的傷口，額頭上有瘀青。

據悉，男性死者為25歲的Li Chiming（音），女性死者為22歲的Cheng Jianan（音），分別來自江西和廣西。

據該名女性死者的朋友稱，「他們談了很多年戀愛，是正常的情侶關係」。該朋友表示，網傳兩人互殺、情殺等言論不理解。雙方是讀大學的時候認識的，「他們環遊世界很久了，這一站到了峇里島」。