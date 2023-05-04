雲南深夜2連震 最大規模5.2 近3千屋受損 萬人撤離
雲南保山市隆陽區2日深夜連兩震！晚間11時27分發生5.2級地震，38分再次發生4.4級地震。雲南大理、芒市、隴川等地皆有震感。震央所在隆陽區有2805間房屋受損，10人輕傷送院，其中一人須留院，1萬1090人轉移疏散。
綜合媒體報導，據中國地震台網測定數據，這兩起地震相隔11分鐘，震源深度均為10公里，屬極淺地震，連距離約100公里遠的大里市區都感受明顯震感。尤其震央保山市隆陽區震感強烈，許多房屋出現搖晃，許多居民緊急疏散至屋外。
一名雲南瀘水市楊姓市民指，地震發生前10秒，在手機上收到了地震預警訊息，稱預計將有強烈震感，「隨後家裡的窗戶、床都開始劇烈地搖晃，甚至連人都站不穩，我只能靠著牆蹲下。」
截至3日下午，地震造成10位民眾輕傷。位於瓦窯鎮中心的保山市第二人民醫院瓦窯分院受損嚴重，建築物牆身開裂、脫落，連大門口的鐵門都被震掉了。當地救援人員緊急將該院醫護人員及住院病人進行轉移，將安置到附近安全區域或其他醫療院所。
從雲南省消防救援總隊獲悉，地震發生後，雲南省消防救援總隊立即啟動地震救援預案，調集保山、德宏、怒江、大理、臨滄5個支隊消防救援力量共613人140車30犬，攜帶破拆、生命探測儀等器材趕赴救援。
地震造成震央及周邊民房和水、電、路、通訊等基礎設施不同程度損壞，5座小水電站停止發電，大理至保山高速公路、省道G320線等多條道路受影響。
地震發生後，為確保列車運行安全，中國鐵路昆明局集團啟動應急預案，封鎖有震感的區段線路，緊急扣停旅客列車，派出專業人員巡查線路。經排查，線路橋樑、隧道等設備設施正常，線路已恢復運行，高速公路3日也陸續恢復客運服務。
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