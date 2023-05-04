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山東聊城化工廠爆炸起火 冒出巨大蘑菇雲 9死1傷

中國新聞組／北京4日電
山東聊城的化工廠1日發生爆炸。(視頻截圖)
山東聊城的化工廠1日發生爆炸。(視頻截圖)

中國中化集團旗下魯西化工雙氧水生產區1日中午發生爆炸，目前已知九死一傷，另有一人失聯。意外發生當下，爆炸地點冒出巨大蘑菇雲。官方在爆炸八小時後才通報，目前，正在有序開展現場處置和善後工作。

綜合媒體報導，該化工廠位於山東省聊城市高新區的魯西工業園區，主要用來生產雙氧水。1日上午8時許，廠內1號雙氧水裝置發生爆炸；應急管理部官方微博公布事故原因，初步分析為雙氧水裝置回收工作液時，吸入大量70%濃度雙氧水，釜內可能有雜質造成雙氧水劇烈分解，引發配置釜超壓爆炸，現場人員傷亡；爆炸衝擊波還波及到附近工廠的「辛醇」儲存罐，造成部分管線破損外洩，從而引發大火燃燒。

不少附近居民表示，火警發生前曾聽到周遭發出轟天巨響。就連家住距離化工廠15公里遠的民眾也表示曾聽到爆炸巨響，也能看到不停冒出的滾滾濃煙。有救災人員表示，目前仍集中救災力量處理善後，具體傷亡數字仍有待官方統計後通報。

央視新聞報導，山東省政府和單位組成的爆炸著火事故調查組，目前，事故調查工作已全面展開，調查處理結果將及時公布。

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