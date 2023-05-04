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西安景區直升機墜落3死 疑飛行體驗項目失事

中國新聞組／北京4日電
直升機墜毀事故現場。(視頻截圖)
直升機墜毀事故現場。(視頻截圖)

「五一假期」甫結束，央視新聞報導，陜西龍翼通用航空有限公司一架小型民用直升機2日下午2時許在西安市灞橋區狄寨原附近墜落，機上三人不幸遇難，救援工作已經結束。善後處置工作正開展，事故原因加緊調查中。

中國青年報旗下影音媒體「青蜂俠」報導，有網友2日爆料，西安白鹿倉景區一架直升機墜落，流出影音畫面顯示，墜落的直升機明顯受損，還有人說「白鹿倉的直升機掉到村民的櫻桃地裡了」，提醒圍觀者不要靠近、觸碰。

報導稱，該白鹿倉景區位於西安灞橋區，風景區內含直升機飛行體驗項目，事故疑似為該風景區內的直升機飛行體驗項目失事所致。但據工作人員3日回應表示，目前正常營業，直升機飛行體驗是一個外包項目，事故具體情況需諮詢運營方。

央視新聞報導，灞橋區應急管理局工作人員表示，事故發生後，區應急局等有關部門人員已到現場開展救援工作，具體救援進展及事故原因，需諮詢灞橋區宣傳部門，「我們從昨天（2日）到現在一直在開展相關工作。」

另據九派新聞報導，龍翼通航工作人員表示，接到民航局通知，轄區內所有項目均已停飛。

據啟信寶APP，陜西龍翼通用航空有限公司2017年03月06日成立，為陜西航空集團主公司。法定代表人莫寶善，公司經營範圍包括民用航空器及航材銷售；航空技術服務；飛機租賃等。

直升機墜毀事故現場。(視頻截圖)
直升機墜毀事故現場。(視頻截圖)

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