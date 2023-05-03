橫店插隊被阻 女嗆是「平移換隊」…景區：仍算插隊

女子疑插隊後遭到男子勸阻，反過來破口大罵。（視頻截圖）

浙江橫店影視城景區的檢票口，兩名女子疑插隊時遭到一名男子的勸阻，兩人當場發飆，令男子無言以對。由於該視頻已成網路熱點，當事女子出面發聲，否認自己插隊，稱是排錯隊後換隊。對於該說法，景區工作人員表示，遊客排錯隊伍後應該重新排隊。

來源：YouTube

極目新聞報導，視頻中，男子不滿有人插隊，拉住女子的背包試圖阻止，被兩女大喊「我們不是你惹得起的」。

一名自稱當事人的網友表示，自己從樓梯下面一點點排上來的，並非衝到前面插隊。「我排到上面就看到寫著『年卡通道』及『團隊通道』，我沒有年卡，也沒有參團，所以就準備移向一邊的散客通道。旅遊人多的檢票通道，隊伍並非規律地一個通道一隊人地移動。正在看上面通道標題的時候後面一個人突然大力拉我，開始吼我插隊，我一回頭看到他非常凶，我就來氣了，我不願意忍氣吞聲被冤枉。他繼續凶我，我就發飆了」。

該網友表示，她生氣吼對方的原因不是其阻止自己插隊，而是大力拉自己且冤枉她插隊。視頻中的老人是她的外婆，並非網友所傳是她的母親。

不少網友看了她的解釋，感覺更生氣了，「『平移』屬不屬於插隊呢？當然是插隊了！另外，老人是她外婆還是她母親又有什麽關系呢，還不是一家人？」

還有網友說，「如果排隊排錯了，跟檢票口的工作人員說一聲，別人一般會放行的；如果想『平移』到散客通道，自己跟後面的遊客好好解釋」。