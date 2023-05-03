史航自戀的多面人生 他是罵神也是帶貨王

編劇史航在文藝青年圈子裡頗受歡迎。(取材自微博)

知名編劇史航性騷擾 事件持續發酵，他還被貼上、自戀者、罵神、帶貨王、推薦狂等標籤，也經常出席一些文化類活動，在文藝青年圈子裡頗受歡迎。

來源：YouTube

上游新聞報導，現年52歲的史航，曾參與「雷雨」、「鐵齒銅牙紀曉嵐」編劇；2017年3月，在CCTV6電影 頻道主持「鸚鵡話外音」節目，還因參加「奇葩說」為網友所熟知。

在當年的西祠胡同論壇，他是「北方影武者」；在天涯社區，他名叫「北方影武士」。因為影武與鸚鵡諧音，「鸚鵡史航」的微博 網名由此而來。2013年，史航與「小時代」粉絲的對壘讓他一戰成名。

史航曾公開表示喜歡給自己加戲是源於自戀，他認為這種自戀不是源於無端的自我滿足和陶醉，而是對自我價值的珍視，希望通過「加戲」、「跨界」等行為來自我成就。

據公開報導，史航熱愛讀書，是個推薦狂，曾經做過一個叫「史航讀書」的視頻欄目，至今錄了兩百多期。史航說，他做「史航讀書」欄目是為了能記錄自己的讀書心得，如果自己哪天忘記了某本書的內容，可以回放視頻讓自己快速回憶起來。

在微博上，史航有「罵神」的封號，曾因為毒舌一戰成名，他說：我必須要跟人吵架，吵架是必須的。

在某寶上，用史航當關鍵詞搜索，已經儼然有「史航同款」，在微博上，每當他PO出自拍照，不少評論跪求鏈接。這些鏈接的指向，是一些腦動大開的服飾，總統、宇航員，各種人物形象，呈現全是三隻眼、兩顆牙小怪人，不算好看，但讓人忍不住不看。